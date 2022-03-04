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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне с начала вторжения обстреляли уже пять гражданских судов – глава Одесской ОВА

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Экипаж затонувшего судна доставили в Черноморск
Экипаж затонувшего судна доставили в Черноморск
Фото: Адміністрація морських портів України/Ukrainian Sea Ports Authority / Facebook

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину российские ВМС обстреляли пять гражданских судов, одно из которых затонуло, на втором несколько дней продолжается пожар. Об этом сообщил вечером 3 марта в Telegram руководитель Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

"С начала российского вторжения в Украину флот агрессора обстрелял уже пять гражданских судов, одно из которых полностью потопил, на другом, с грузом 600 т дизтоплива, несколько дней продолжается пожар, который не дают ликвидировать захватчики", – написал Марченко.

Он также сообщил, что 3 марта Морская поисково-спасательная служба спасла экипаж сухогруза Helt, затонувшего после обстрела российскими войсками. Шестеро моряков доставлены в порт Черноморска, им оказали первичную медицинскую помощь.

Глава ОВА отметил, что спасательная спецоперация проводилась, несмотря на угрозы со стороны российских военных открыть огонь.

Судно Helt принадлежит прибалтийской компании и ходит под флагом Панамы.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко ранее заявлял, что из шести членов экипажа четверо погибли.

26 февраля Россия также захватила два гражданских украинских судна, сообщила Госпогранслужба Украины. По данным Администрации морских портов Украины, это танкер "Афина" и сухогруз "Принцесса Николь". На обоих судах находятся около 50 мирных членов экипажей. Кроме того, 26 февраля во время выполнения гуманитарной миссии в районе острова Змеиный российскими военными кораблями было захвачено спасательное судно "Сапфир". 

Администрация также привела подробные данные об обстрелах оккупантами мирных судов. 

25 февраля агрессор обстрелял два иностранных судна вблизи порта Южный – Namura Queen (флаг Панамы) и бункеровщик Millenium Spirit(флаг Молдовы) на рейде перед портами Южный и Одесса. Произошло возгорание, которое при взрыве могло привести к экологической катастрофе.

1 марта на рейде николаевского порта две ракеты агрессора попали в буксир компании "Нибулон". Произошел пожар, который удалось ликвидировать.

2 марта был нанесен ракетный удар по теплоходу Banglar Samriddhi (флаг Бангладеш) на рейде порта Ольвия. Ракета попала в надстройку. На судне пожар, который удалось ликвидировать силами буксиров. Погиб один член экипажа (граждан Бангладеш).

3 марта был обстрелян и получил пробоину ниже ватерлинии теплоход Helt (флаг Панамы). 

https://www.facebook.com/uspa.gov.ua/posts/265886802385138

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не сообщали). На 2 марта погиб 21 ребенок

По информации президента Украины Владимира Зеленского, потери оккупантов по состоянию на 2 марта составили около 9000 человекРоссия официально признала гибель 498 российских военнослужащих, еще 1597, по данным министерства обороны РФ на 2 марта, получили ранения

Президент Украины сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков, нефтяного рынка России и ряда близких к Путину бизнесменов, чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. Кроме того, санкции ввели против Центробанка России (ему запретили операции, связанные с управлением резервами и активами, после чего рубль рухнул до исторического минимума), а некоторые российские банки отключили от международной межбанковской системы SWIFT. 

Теги: корабль, Одесская область, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, Черноморск, моряки, корабли, Максим Марченко
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