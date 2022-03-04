Россияне с начала вторжения обстреляли уже пять гражданских судов – глава Одесской ОВА

"С начала российского вторжения в Украину флот агрессора обстрелял уже пять гражданских судов, одно из которых полностью потопил, на другом, с грузом 600 т дизтоплива, несколько дней продолжается пожар, который не дают ликвидировать захватчики", – написал Марченко.

Он также сообщил, что 3 марта Морская поисково-спасательная служба спасла экипаж сухогруза Helt, затонувшего после обстрела российскими войсками. Шестеро моряков доставлены в порт Черноморска, им оказали первичную медицинскую помощь.

Глава ОВА отметил, что спасательная спецоперация проводилась, несмотря на угрозы со стороны российских военных открыть огонь.

Судно Helt принадлежит прибалтийской компании и ходит под флагом Панамы.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко ранее заявлял, что из шести членов экипажа четверо погибли.

26 февраля Россия также захватила два гражданских украинских судна, сообщила Госпогранслужба Украины. По данным Администрации морских портов Украины, это танкер "Афина" и сухогруз "Принцесса Николь". На обоих судах находятся около 50 мирных членов экипажей. Кроме того, 26 февраля во время выполнения гуманитарной миссии в районе острова Змеиный российскими военными кораблями было захвачено спасательное судно "Сапфир".

Администрация также привела подробные данные об обстрелах оккупантами мирных судов.

25 февраля агрессор обстрелял два иностранных судна вблизи порта Южный – Namura Queen (флаг Панамы) и бункеровщик Millenium Spirit(флаг Молдовы) на рейде перед портами Южный и Одесса. Произошло возгорание, которое при взрыве могло привести к экологической катастрофе.

1 марта на рейде николаевского порта две ракеты агрессора попали в буксир компании "Нибулон". Произошел пожар, который удалось ликвидировать.

2 марта был нанесен ракетный удар по теплоходу Banglar Samriddhi (флаг Бангладеш) на рейде порта Ольвия. Ракета попала в надстройку. На судне пожар, который удалось ликвидировать силами буксиров. Погиб один член экипажа (граждан Бангладеш).

3 марта был обстрелян и получил пробоину ниже ватерлинии теплоход Helt (флаг Панамы).