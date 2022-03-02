В Крыму российские морпехи категорически отказываются воевать с украинцами – Центр оборонных стратегий

"11 БДК (больших десантных кораблей. – "ГОРДОН"), которые планировались для десантирования вблизи Одессы, вернулись в Севастополь. По информации из достоверных источников, в Крыму личный состав морской пехоты, который на них загружен, находится в деморализованном состоянии", – говорится в сообщении.

Происходящее связывают прежде всего "с достаточной информированностью украинского населения Крыма о войне РФ против Украины".

"Понимание рисков участия в полномасштабных боевых действиях против мотивированных и профессиональных ВС Украины вызвало мощную оппозицию местного населения относительно участия их представителей в безнадежной кампании Кремля. Поэтому 810-я отдельная бригада морской пехоты (городом постоянной дислокации является Крым) категорически отказывается от участия в боевых действиях против Украины, а население – от мобилизации", – объяснили в ЦОС.

Организация прогнозирует, что такие настроения распространятся на все войска и граждан РФ, находящихся в Крыму.