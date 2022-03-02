Российские генералы не готовы начинать ядерную войну – миллиардер Пугачев

Когда Гордон спросил, развяжет ли Путин ядерную войну, Пугачев ответил отрицательно.

На вопрос о вероятности использования тактических ядерных ракет против Украины Пугачев сказал: "На мой взгляд, Путин готов развязать ядерную войну. Когда я говорю "нет", я это говорю не потому, что Путин этого не сделает, что Путин одумается. А я говорю, что технически это невозможно сделать".

Бизнесмен рассказал, как лидер ЛДПР Владимир Жириновский на вопрос о ядерном чемоданчике (в 1996 году тогдашний президент РФ Борис Ельцин доверил его главе правительства Виктору Черномырдину) говорил, что даже если Ельцин прикажет начать ядерную войну, этого не будет.

"То есть сегодня ситуация: когда я говорю "нет", я не говорю, что Путин этого не хочет. Путин, может, уже готов ее начать. Люди, которые там живут, – они говорят, что ядерная война не оставляет для них шансов", – пояснил Пугачев.

Он считает, что до использования тактического ядерного оружия не дойдет, а РФ не будет "полировать" украинские города.

"Армия воюет так, как она умеет. Современная армия, в принципе, прошла через Сирию. И взятие городов – не вопрос тактического ядерного оружия. Для того, чтобы захватить Украину, российской армии сегодня первое – не хватает умения, техники, возможностей, духа и много чего еще. Но если бы было желание это сделать у кого-то – ну, скажем, у руководства российской армии – то они могли бы сделать это так, как умеют. Так, как они делали это в Сирии. Это обрушение домов, то есть для этого надо сравнять с землей. На это, если даже Путин готов к этому, армия не пойдет, генералы не пойдут. Я уверен на 100%. Между Шойгу и генералами, которые реально руководят армией, расстояние гораздо больше, чем между Шойгу за столом с Путиным. [...] Генералы не готовы начинать ядерную войну, поверьте мне", – добавил он.

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