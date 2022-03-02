ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Российские генералы не готовы начинать ядерную войну – миллиардер Пугачев

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Пугачев: Путин готов развязать ядерную войну, но технически это невозможно сделать
Пугачев: Путин готов развязать ядерную войну, но технически это невозможно сделать
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывший российский банкир, бывший друг президента РФ Владимира Путина Сергей Пугачев считает, что Путин готов развязать ядерную войну, но у военного руководства российской армии такой готовности нет. Об этом он заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Когда Гордон спросил, развяжет ли Путин ядерную войну, Пугачев ответил отрицательно.

На вопрос о вероятности использования тактических ядерных ракет против Украины Пугачев сказал: "На мой взгляд, Путин готов развязать ядерную войну. Когда я говорю "нет", я это говорю не потому, что Путин этого не сделает, что Путин одумается. А я говорю, что технически это невозможно сделать". 

Бизнесмен рассказал, как лидер ЛДПР Владимир Жириновский на вопрос о ядерном чемоданчике (в 1996 году тогдашний президент РФ Борис Ельцин доверил его главе правительства Виктору Черномырдину) говорил, что даже если Ельцин прикажет начать ядерную войну, этого не будет. 

"То есть сегодня ситуация: когда я говорю "нет", я не говорю, что Путин этого не хочет. Путин, может, уже готов ее начать. Люди, которые там живут, – они говорят, что ядерная война не оставляет для них шансов", – пояснил Пугачев. 

Он считает, что до использования тактического ядерного оружия не дойдет, а РФ не будет "полировать" украинские города.

"Армия воюет так, как она умеет. Современная армия, в принципе, прошла через Сирию. И взятие городов – не вопрос тактического ядерного оружия. Для того, чтобы захватить Украину, российской армии сегодня первое – не хватает умения, техники, возможностей, духа и много чего еще. Но если бы было желание это сделать у кого-то – ну, скажем, у руководства российской армии – то они могли бы сделать это так, как умеют. Так, как они делали это в Сирии. Это обрушение домов, то есть для этого надо сравнять с землей. На это, если даже Путин готов к этому, армия не пойдет, генералы не пойдут. Я уверен на 100%. Между Шойгу и генералами, которые реально руководят армией, расстояние гораздо больше, чем между Шойгу за столом с Путиным. [...] Генералы не готовы начинать ядерную войну, поверьте мне", – добавил он.  

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. 

Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. По данным местных властей, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган". Жертвами российской агрессии, по информации на 28 февраля, стали 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек. При этом минобороны РФ утверждает, что якобы наносит точечные удары по военным объектам.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

На фоне вторжения в Украину 27 февраля Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. Министр обороны России Сергей Шойгу на следующий день доложил о выполнении приказа – дежурные силы ракетных войск стратегического назначения, северного и тихоокеанских флотов, дальней авиации приступили к боевому дежурству усиленным составом.

Китай призвал Путина к сдержанности после этого решения. Американские СМИ на фоне заявлений сообщили, что высокопоставленные американские чиновники, имеющие большой опыт работы в России, "начали открыто ставить под сомнение психическую устойчивость российского лидера".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, Владимир Жириновский, Борис Ельцин, ядерное оружие, российская агрессия, война России против Украины, Сергей Пугачев
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Макс Чмерковский показал американским поклонникам последствия ракетного удара, который российские войска нанесли по Харькову
Макс Чмерковский показал американским поклонникам последствия ракетного удара, который российские войска нанесли по Харькову
"Я призываю остановиться". Ивлеева публично обратилась к руководству России с требованием прекратить войну в Украине
"Я призываю остановиться". Ивлеева публично обратилась к руководству России с требованием прекратить войну в Украине
"Граждане России, остановите войну". Макс Барских на обложках своих клипов в YouTube разместил обращение к жителям РФ
"Граждане России, остановите войну". Макс Барских на обложках своих клипов в YouTube разместил обращение к жителям РФ
"Вы будете гребаной Северной Кореей! Поднимите свои жопы и объединитесь!" Петрожицкая обратилась к россиянам и белорусам
"Вы будете гребаной Северной Кореей! Поднимите свои жопы и объединитесь!" Петрожицкая обратилась к россиянам и белорусам
"Мы посылаем вам любовь и молитвы о мире". Селин Дион восхитилась храбростью народа Украины
"Мы посылаем вам любовь и молитвы о мире". Селин Дион восхитилась храбростью народа Украины
Игги Поп, Imagine Dragons, Franz Ferdinand и другие рок-музыканты массово отменяют концерты в России
Игги Поп, Imagine Dragons, Franz Ferdinand и другие рок-музыканты массово отменяют концерты в России
"П...здуйте на х…й в свою Москву". Кошевой на камеру сжег флаг России и обратился к "кацапским оккупантам"
"П...здуйте на х…й в свою Москву". Кошевой на камеру сжег флаг России и обратился к "кацапским оккупантам"
"У них нет воды, лекарств, еды". Фреймут записала обращение от имени женщин и детей Харькова, которые просят создать гуманитарный коридор
"У них нет воды, лекарств, еды". Фреймут записала обращение от имени женщин и детей Харькова, которые просят создать гуманитарный коридор
"Конченые тараканы. Вы просто ссыкливые крысы!" Мозговая высказалась о мужчинах-украинцах, убежавших от войны за границу или в западные области
"Конченые тараканы. Вы просто ссыкливые крысы!" Мозговая высказалась о мужчинах-украинцах, убежавших от войны за границу или в западные области
"В данной ситуации молчание смерть, а не золото!" Могилевская записала обращение к россиянам и белорусам
"В данной ситуации молчание – смерть, а не золото!" Могилевская записала обращение к россиянам и белорусам
"Никогда не прощу". Дочь Егоровой, поддержавшей Путина, показала, как прячутся в убежище ее сыновья
"Никогда не прощу". Дочь Егоровой, поддержавшей Путина, показала, как прячутся в убежище ее сыновья
Бабкин записал песню диктатору: Сколько не живете, все равно помрете. Разве ж непонятно, ведь не вечно править!
Бабкин записал песню диктатору: Сколько не живете, все равно помрете. Разве ж непонятно, ведь не вечно править!
Брежнева: Все до единого украинцы молят русских солдат: Не приходите. Не убивайте. Нет у этой войны смысла и оправдания
Брежнева: Все до единого украинцы молят русских солдат: Не приходите. Не убивайте. Нет у этой войны смысла и оправдания
Дикусар добровольцем отправился защищать Украину от российских оккупантов
Дикусар добровольцем отправился защищать Украину от российских оккупантов
"Страшная и беспощадная. Война России с украинским народом". Сумская для своих подписчиков из РФ опубликовала кадры Харькова после обстрела
"Страшная и беспощадная. Война России с украинским народом". Сумская для своих подписчиков из РФ опубликовала кадры Харькова после обстрела
"Сейчас в моей стране, в Украине, идет полномасштабная война". Loboda разрыдалась перед камерой
"Сейчас в моей стране, в Украине, идет полномасштабная война". Loboda разрыдалась перед камерой
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Иди на х...й". Дочь Егоровой, поддержавшей Путина, обратилась к матери (68222)
2
"Не позорься, ради бога", "Какая же ты ссыкуха!" Ани Лорак возмутила сеть постом о войне России против Украины (47862)
3
"Никогда не прощу". Дочь Егоровой, поддержавшей Путина, показала, как прячутся в убежище ее сыновья (35912)
4
Макаревич обратился к Путину: С кем останешься, государь? (34131)
5
Более 250 российских комиков, среди которых Шац и Комиссаренко, подписали открытое письмо Путину, требуя остановить войну (23678)
6
Танкович: Простые украинские мужики простыми коктейлями Молотова уничтожают профессиональную сраную российскую армию (15837)
7
"Страшно. Больно. Невыносимо грустно. И стыдно. И в том числе за себя". Российский актер Козловский высказался о войне РФ против Украины (14119)
8
"Конченые тараканы. Вы просто ссыкливые крысы!" Мозговая высказалась о мужчинах-украинцах, убежавших от войны за границу или в западные области (12064)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS