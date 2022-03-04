Соединенные Штаты предоставляют Украине разведданные – Пентагон

В Пентагоне отметили, что ситуационной информации больше у украинцев Фото: wikipedia.org

"Мы продолжаем предоставлять Украине информацию и разведданные, которые, по нашему мнению, будут наиболее полезными", – сказал он.

Представитель Пентагона подчеркнул, что в воздушном пространстве Украины не летают американские самолеты, а на украинской территории нет американских военных.

"Украинцы на земле, украинцы в бою, и во многих случаях и во многом у них просто больше ситуационной информации, чем мы могли бы им дать", – объяснил американский военный.