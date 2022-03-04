В Мелитополе снимали постановочное видео раздачи "гуманитарки" от российских оккупантов

Старух, в частности, рассказал, что раздача "гуманитарки" происходила под дулами автоматов.
"Источники СБУ в Мелитополе сообщают, что на площадь в окружении военных РФ въехало два грузовика с небольшим количеством продуктов. На время съемок на съемочную площадку не пускали военные с оружием", – говорится в сообщении.
Что именно было в грузовиках, неизвестно, добавил глава ОГА.
Старух сообщил, что в это же время на площади находились мелитопольцы, встречавшие оккупантов с украинскими флагами и лозунгами "Идите домой!".
Местное издание "Наш город" опубликовало фотографию, на которой российские оккупанты стоят с оружием вокруг грузовика с "гуманитарной помощью", рядом – съемочная группа.
Издание сообщает, что мелитопольцы осудили своих земляков, взявших продукты у оккупантов.
2 марта в Мелитополе сотни местных жителей с украинскими флагами вышли на центральный проспект города протестовать против оккупации. Люди пели гимн и призывали оккупантов уйти из города и из Украины.
Те в ответ открыли огонь по горожанам. Один человек получил огнестрельное ранение колена, пишет "Наш город".
3 марта оккупанты запустили по городу автомобиль, с которого по громкоговорителю от лица так называемой “военно-гражданской администрации” запрещали митинги и акции протеста, а также призывали горожан сдать незарегистрированное оружие "за деньги", сообщал "Наш город".
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. На 2 марта погиб 21 ребенок.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
3 марта ВСУ сообщили о ликвидации с 24 февраля уже около 9 тыс. российских оккупантов, десятков самолетов, вертолетов, артиллерийских систем, сотен боевых бронемашин и другой техники.
В минобороны РФ 2 марта отчитались о 498 погибших российских военнослужащих. Свои потери в Украине российское командование признавало не с первых дней войны.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.
В связи с вторжением в Украину большинство стран присоединилось к санкционным мерам в отношении Москвы. Это привело к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.