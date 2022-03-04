В Мелитополе снимали постановочное видео раздачи "гуманитарки" от российских оккупантов

Старух, в частности, рассказал, что раздача "гуманитарки" происходила под дулами автоматов.

"Источники СБУ в Мелитополе сообщают, что на площадь в окружении военных РФ въехало два грузовика с небольшим количеством продуктов. На время съемок на съемочную площадку не пускали военные с оружием", – говорится в сообщении.

Что именно было в грузовиках, неизвестно, добавил глава ОГА.

Старух сообщил, что в это же время на площади находились мелитопольцы, встречавшие оккупантов с украинскими флагами и лозунгами "Идите домой!".

Местное издание "Наш город" опубликовало фотографию, на которой российские оккупанты стоят с оружием вокруг грузовика с "гуманитарной помощью", рядом – съемочная группа.

Издание сообщает, что мелитопольцы осудили своих земляков, взявших продукты у оккупантов.

2 марта в Мелитополе сотни местных жителей с украинскими флагами вышли на центральный проспект города протестовать против оккупации. Люди пели гимн и призывали оккупантов уйти из города и из Украины.

Те в ответ открыли огонь по горожанам. Один человек получил огнестрельное ранение колена, пишет "Наш город".

3 марта оккупанты запустили по городу автомобиль, с которого по громкоговорителю от лица так называемой “военно-гражданской администрации” запрещали митинги и акции протеста, а также призывали горожан сдать незарегистрированное оружие "за деньги", сообщал "Наш город".