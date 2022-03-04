Бульвар Шоубиз
 
04 марта, 2022
 
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"Мир должен отправить Путина в тюрьму". Теннисист Стаховский вступил в отряд территориальной обороны

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Стаховский: Просто ужас, как Россия вторглась в Украину. Бомбит города, убивает людей.
Стаховский: Просто ужас, как Россия вторглась в Украину. Бомбит города, убивает людей.
Фото: stako_s / Instagram

Украинский теннисист Сергей Стаховский на своей странице в Instagram 3 марта опубликовал фото в камуфляжной форме, экипировке и с автоматом в руках.

"Никогда не думал, что мне придется носить бронежилет в Киеве. Просто ужас, как Россия вторглась в Украину. Бомбит города, убивает людей. Мир должен это остановить и отправить [президента РФ Владимира] Путина туда, где ему место. В тюрьму", – написал он.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. На 2 марта погиб 21 ребенок.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

В ночь на 4 марта оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС, возник пожар, была нарушена ядерная безопасность.

3 марта ВСУ сообщили о ликвидации с 24 февраля уже около 9 тыс. российских оккупантов, десятков самолетов, вертолетов, артиллерийских систем, сотен боевых бронемашин и другой техники.

В минобороны РФ 2 марта отчитались о 498 погибших российских военнослужащих. Свои потери в Украине российское командование признавало не с первых дней войны.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.

В связи с вторжением в Украину большинство стран присоединилось к санкционным мерам в отношении Москвы. Это привело к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, теннис, Сергей Стаховский, тюрьма, бронежилеты, экипировка, война России против Украины, фото
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