Полякова – старшей дочери: На пороге 17-летия ты не понаслышке узнала, что такое война! Настоящая, безжалостная, с разрушениями и жертвами

"Так вышло, что ты на личном опыте, на пороге 17-летия, не понаслышке узнала, что такое война! Настоящая, безжалостная, с разрушениями и жертвами... Ты узнала, что такое бросить свой дом, свою комнату, свои любимые вещи, друзей, группу, свою гитару, свою собаку", – написала она.

Певица отметила, что теперь ее дочь станет еще сильнее и смелее.

"Станешь ли ты взрослее? Бесспорно… Жаль что такой ценой, но, любимая моя, ты станешь еще и добрее, жертвеннее, эмпатичнее, чувствующей чужую боль и готовой помочь тем кто испытывает трудности, видя как твоя страна и люди в ней помогают друг другу и защищают свою землю!" – написала она.

Полякова подчеркнула, что ее дочь будет еще сильнее любить свою родину и свой народ. Она подчеркнула, что за дни войны ее семья поняла: нет ничего ценнее, чем они сами друг у друга.

Где именно сейчас находится ее дочь, певица не сообщила.