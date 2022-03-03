"Пожалуйста, оставьте нас живыми". Футболист Милевский со слезами на глазах показал, в каких условиях живет в бомбоубежище. Видео

Милевский: Надеюсь, что все решится и люди договорятся между собой Скриншот: timi1010 / Instagram

"Я, Артем Милевский, пытаюсь, как и все, просто спасаться, жить. Здесь есть вода для всех – это как бомбоубежище. Реально мы просто в бункере, просто на паркинге сидим, как я не знаю кто", – сказал футболист.

Он обратился к неизвестному адресату, призвав оставить людей живыми .

"И мы просто хотим мира, я играл в России, я играл в Украине, я играл в Бресте, в Беларуси. Просто мира. Пожалуйста, оставьте нас живыми и прекратите это все", – сказал Милевский.

Вытирая слезы, спортсмен также выразил надежду, что "люди договорятся между собой".

"Ну реально, это уже затянулось, блин, настолько, что просто нельзя это комментировать и не знаешь, какие слова даже подобрать к тому, что сейчас происходит. Надеюсь, что все решится и люди договорятся между собой", – отметил футболист.