"Пожалуйста, оставьте нас живыми". Футболист Милевский со слезами на глазах показал, в каких условиях живет в бомбоубежище. Видео

"Я, Артем Милевский, пытаюсь, как и все, просто спасаться, жить. Здесь есть вода для всех – это как бомбоубежище. Реально мы просто в бункере, просто на паркинге сидим, как я не знаю кто", – сказал футболист.
Он обратился к неизвестному адресату, призвав оставить людей живыми .
"И мы просто хотим мира, я играл в России, я играл в Украине, я играл в Бресте, в Беларуси. Просто мира. Пожалуйста, оставьте нас живыми и прекратите это все", – сказал Милевский.
Вытирая слезы, спортсмен также выразил надежду, что "люди договорятся между собой".
"Ну реально, это уже затянулось, блин, настолько, что просто нельзя это комментировать и не знаешь, какие слова даже подобрать к тому, что сейчас происходит. Надеюсь, что все решится и люди договорятся между собой", – отметил футболист.
View this post on Instagram
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. На 2 марта погиб 21 ребенок.
Вечером 2 марта президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении упомянул о "почти 9000 убитых россиян". В то же время в РФ признают только 498 погибших российских военнослужащих и 1597 раненых.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. 2 марта он сообщил, что Гаагский суд начинает расследование.