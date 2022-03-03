"На украинские города падают тысячи бомб, гибнут женщины и дети". Украинские металлурги обратились к российским коллегам

"Уроки истории, в том числе истории недавней, плохо выучили в Кремле, и бесславный конец Гитлера тоже их, похоже, тоже ничему не научил", – выразили сожаление украинские металлурги.
Украинские металлурги призвали российских коллег не молчать, а громко высказать свою позицию, так как именно в их руках – возможность остановить в Европе полномасштабную войну.
"Если вам дорога жизнь детей и близких, если вас возмущают, ужасают и приводят в негодование многочисленные и бессмысленные смерти граждан России и Украины – не молчите! В ваших руках возможность покончить с этим, сказав свое громкое "Нет войне!" – призвали металлурги и горняки Украины.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. На 2 марта погиб 21 ребенок.
В России утверждают, что на 2 марта с начала войны погибло 498 российских военнослужащих, еще 1597 получили ранения. По данным Украины, потери российской стороны погибшими составили уже почти 9 тысяч человек. Количество пленных оккупантов украинские власти не раскрывают.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.