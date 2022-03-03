"На украинские города падают тысячи бомб, гибнут женщины и дети". Украинские металлурги обратились к российским коллегам

Украинские металлурги призвали российских коллег не молчать, а громко высказать свою позицию, так как именно в их руках возможность остановить полномасштабную войну в Европе Фото: depositphotos.com

"Уроки истории, в том числе истории недавней, плохо выучили в Кремле, и бесславный конец Гитлера тоже их, похоже, тоже ничему не научил", – выразили сожаление украинские металлурги.

Украинские металлурги призвали российских коллег не молчать, а громко высказать свою позицию, так как именно в их руках – возможность остановить в Европе полномасштабную войну.

"Если вам дорога жизнь детей и близких, если вас возмущают, ужасают и приводят в негодование многочисленные и бессмысленные смерти граждан России и Украины – не молчите! В ваших руках возможность покончить с этим, сказав свое громкое "Нет войне!" – призвали металлурги и горняки Украины.