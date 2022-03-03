Ребрик – россиянам: Где же ваша гордость? Где же ваша позиция? Я не верю, что вы не понимаете, что происходит!

"Россия! Мы продолжаем к вам обращаться! Не молчите! Говорите! Выходите на улицы своих городов! Да, страшно! Да, кажется порой, невозможно! А вы попробуйте! Попробуйте, вместо того, чтобы блокировать нас в Instagram! Вы боитесь даже здесь что-то сказать, что-то выложить! Где же ваша гордость? Где же ваша позиция? Я не верю, что вы не понимаете, что происходит! Не может весь мир сойти с ума! Вдумайтесь! Весь мир на нашей стороне!" – отметила она.

Ребрик подчеркнула, что Россия превращается в страну-изгоя.

"Сейчас в ваших руках ваше будущее и будущее ваших детей! Вы еще можете остановить этот ад!" – заявила актриса.

В ролике она акцентировала внимание на том, что множество известных марок уже покинули Россию.

"Восьмой день весь мир поддерживает Украину. Против России введены жесткие экономические санкции. Пока наши дети в подвалах, с вашего рынка уходят Apple, Adidas, BMW закрывает заводы, Disney... Никаких мультиков вашим детям, пока наши под российскими бомбами", – подчеркнула Ребрик.

Она призвала российских военных уйти с украинской земли.

"Слава Украине! Героям слава!" – завершила пост телеведущая.