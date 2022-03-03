"Мои мысли с народом Украины". Хантингтон-Уайтли перевела средства на помощь украинцам

Хантингтон-Уайтли: Наблюдать, как последние несколько дней разворачиваются в Украине, мягко говоря, опустошительно и душераздирающе Фото: rosiehw / Instagram

"Наблюдать, как последние несколько дней разворачиваются в Украине, мягко говоря, опустошительно и душераздирающе", – призналась она.

Актриса отметила, что она, находясь со своей семьей в безопасности и кормя своего новорожденного ребенка, думает о матерях и семьях Украины, которые крепко прижимают к себе своих младенцев и детей, укрываясь на ночь в бомбоубежищах или прибывая в лагеря.

"В такие моменты кажется невозможным знать, что написать или сказать, но мое сердце обращено к ним, а мои мысли с народом Украины", – подчеркнула она.

Актриса сделала пожертвование для Украины через фонд ЮНИСЕФ и призвала других последовать ее примеру.

Хантингтон-Уайтли отметила, что ее друзья, представители ее любимого бренда Olenich, украинцы попросили поделиться ресурсами и информацией для тех, кто хотел бы также помочь Украине. Актриса отметила страницу фонда ЮНИСЕФ в Instagram.