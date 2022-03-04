Российскую певицу Нетребко уволили из "Метрополитен-опера". Ее партии будет исполнять украинская певица

"Не выполнив условия "Метрополитен-опера" о том, что она отказывается от своей публичной поддержки [президента РФ] Владимира Путина, пока он ведет войну с Украиной, сопрано Анна Нетребко отказалась от своих предстоящих выступлений в "Метрополитене" в опере Пуччини "Турандот" в апреле и мае, а также в показе "Дон Карло" Верди в следующем сезоне", – отметили в заявлении.
Генеральный директор Метрополитена Питер Гелб объяснил, что эта мера была вынужденной.
"Это большая артистическая потеря для "Метрополитена" и оперы. Анна – одна из величайших певиц в истории "Метрополитен", но, когда Путин убивает невинных жертв в Украине, пути вперед нет", – заявил он.
Нетребко в "Турандот" заменит украинская певица Людмила Монастырская. О замене на роль Элизабет де Валуа в "Доне Карлосе" будет объявлено позже.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. На 2 марта погиб 21 ребенок.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
В ночь на 4 марта оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС, возник пожар, была нарушена ядерная безопасность.
3 марта ВСУ сообщили о ликвидации с 24 февраля уже около 9 тыс. российских оккупантов, десятков самолетов, вертолетов, артиллерийских систем, сотен боевых бронемашин и другой техники.
В минобороны РФ 2 марта отчитались о 498 погибших российских военнослужащих. Свои потери в Украине российское командование признавало не с первых дней войны.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.
В связи с вторжением в Украину большинство стран присоединилось к санкционным мерам в отношении Москвы. Это привело к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.