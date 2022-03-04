Российскую певицу Нетребко уволили из "Метрополитен-опера". Ее партии будет исполнять украинская певица

"Не выполнив условия "Метрополитен-опера" о том, что она отказывается от своей публичной поддержки [президента РФ] Владимира Путина, пока он ведет войну с Украиной, сопрано Анна Нетребко отказалась от своих предстоящих выступлений в "Метрополитене" в опере Пуччини "Турандот" в апреле и мае, а также в показе "Дон Карло" Верди в следующем сезоне", – отметили в заявлении.

Генеральный директор Метрополитена Питер Гелб объяснил, что эта мера была вынужденной.

"Это большая артистическая потеря для "Метрополитена" и оперы. Анна – одна из величайших певиц в истории "Метрополитен", но, когда Путин убивает невинных жертв в Украине, пути вперед нет", – заявил он.

Нетребко в "Турандот" заменит украинская певица Людмила Монастырская. О замене на роль Элизабет де Валуа в "Доне Карлосе" будет объявлено позже.