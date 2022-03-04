Зеленский: Враг завел на территорию Украины абсолютное большинство своих войск

Зеленский: Только за вчерашний день в Чернигове российские бомбы убили 47 человек Фото: president.gov.ua

"Враг завел на территорию нашего государства абсолютное большинство своих войск. Практически вся армия России брошена против нашего народа. Но героическое сопротивление украинцев уже девятый день спасает наше государство от этого нашествия", – сказал Зеленский.

Он добавил, что украинские города "не видели такой бесчеловечной жестокости со времен нацистской оккупации".

"Чернигов, Ахтырка, Харьков, Мариуполь. Целенаправленно уничтожают гражданскую инфраструктуру. Уничтожают людей. Жилые кварталы. Только за вчерашний день в Чернигове российские бомбы убили 47 человек. Мирных людей. [Оккупанты] просто уничтожают Харьков реактивной артиллерией и авиаударами. Россия. Уничтожает. Харьков. Как это случилось? Сегодня утром в Житомире ракета ударила по зданию школы. По детям. Такой становится реальность, когда приходит "братская" Россия", – заявил Зеленский.

Он добавил, что накануне на переговорах в Беларуси "удалось согласовать создание гуманитарных коридоров". "Сегодня мы увидим, работает ли договоренность", – добавил президент Украины.