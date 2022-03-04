Резников: Мы приказали затопить фрегат "Гетман Сагайдачный", чтобы он не достался врагу

"За эти дни было принято множество сложных решений. Нам приходилось маневрировать, чтобы сберечь армию. Но всю нашу землю мы вернем. Мы с болью смотрим на здания, разрушенные после российских обстрелов. Мы все отстроим... Командир флагмана ВМС выполнил приказ затопить корабль, чтобы находившийся на ремонте фрегат "Гетман Сагайдачный" не достался врагу. Трудно представить более сложное решение для мужественного воина и команды. Но мы построим новый флот. Современный, мощный", – подчеркнул Резников.

Министр добавил, что сейчас главное – устоять.

"Я все отлично понимаю. Все устали, многие истощены, шокированы потерями. Впереди очень сложный период. Нам понадобится множество сил и выдержки. Но хочу сказать всем. Украинцы – вы невероятные! Враг озадачен и напуган. Мы его еще не победили. Но это время неотвратимо приближается. Кремлевские крысы уже дрожат. Часть их активно ищет способ сбежать. Вся Украина успешно перестраивается для жизни в условиях обороны. Помощь поступает в промышленных объемах, эта работа уже налажена. Мы защитим нашу страну и оставим ее будущим поколением цветущей, успешной, лучшей, чем была", – заключил он.