Зеленский: Мы наносим врагу максимальные потери. Бьем их под Николаевом, под Харьковом, под Киевом

"Наша оборона наносит врагу максимальные потери. Мы бьем их под Николаевом. Бьем под Харьковом. Бьем под Киевом. Столица остается ключевой мишенью для оккупантов. Но они не сломают нас, не сломают наше государство. Никогда. Что бы они ни делали, они все равно проигрывают. Потому что мы – у себя дома. Мы на своей земле", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, оккупанты готовят провокацию в Херсоне, собираясь "разыграть спектакль с якобы митингом за Россию".

"Для этого они привезли в город чужаков. Ищут местных предателей. Хотят сделать телекартинку, будто Херсон уже не украинский. Я хочу напомнить, что с этого начинались так называемые "ЛДНР". Вы понимаете, что с ними потом произошло. Это нужно остановить. Херсонцы, покажите, что это ваш город. Вы можете все остановить – любой план оккупантов. Никого не слушайте – слушайте ваших детей, слушайте свое сердце. Вы – украинцы", – отметил он.

Президент призвал жителей города "избавиться от отчаяния". "Украина своего не отдаст", – подчеркнул Зеленский".

"Мы боремся против мощного врага, превосходящего нас численно, по количеству техники. Но который находится в тысячах световых лет от нас – нормальных людей, имеющих достоинство. Покажите это. Обязательно дайте понять оккупантам, что находиться в Херсоне они могут только временно и никогда не смогут владеть вашим городом. Как и любым другим украинским городом – городом нашей страны", – заключил глава государства.