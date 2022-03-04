"Хорошая, нормальная ситуация. С Украиной давно мы должны были разобраться". Более 58% россиян поддерживают войну против Украины – исследование

"Больше половины опрошенных – 58,8% – поддерживают действия России на территории Украины. Прослеживается связь возраста и положительной оценки "спецоперации". Чем старше респонденты, тем больше они поддерживают "специальную операцию". Так уровень поддержки среди молодых людей (18–29 лет) чуть более 40%, а среди россиян старше 60 лет достигает более 70%", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что чем меньше возраст опрошенных, тем негативнее они относятся к действиям России в Украине.

"Половина опрошенных в возрасте от 18 до 44 лет дали негативную оценку", – пишут исследователи.

Сообщается, что чем выше уровень образования респондентов, тем меньше уровень поддержки войны РФ против Украины.

Telegram-канал "Двач" 3 марта опубликовал видео опроса россиян, в котором участвовали люди преимущественно пенсионного возраста. Они заявляли о всесторонней поддержке Путина.

"У меня в Харькове сестра живет. И мне очень тяжело смотреть на это. Но я считаю, что наш президент прав", – рассказала одна из опрашиваемых.

Несколько респондентов назвали украинские власти "фашистами" и "нацистами".

"Фашистов как долбили, так и надо долбить. Нацистов. Не украинцев как народ, а нацистов, которые там пришли!" – сказал один из них.

Российская пенсионерка подчеркнула, что поддерживает Путина, потому что украинская власть "угрожает ядерным оружием".

"Путин все верно делает. А что еще нам остается? Нас в угол загнали. Ядерным оружием уже начали угрожать – этот самый Зеленский. Вы знаете что, я телевизор смотрю и его собственные речи слышу!" – сказала она.

Положительно кровопролитную войну в Украине оценил еще один российский пенсионер.

"Хорошая, нормальная ситуация. С Украиной давно мы должны были разобраться. Люди гибнут? Мы что ли их уничтожаем? Их уничтожают бандеровцы", – сказал он.

Пенсионера поддержал мужчина средних лет, который призвал "читать историю".

"Естественно, я отношусь положительно! Карт-бланш президенту. Только так и не иначе. Иначе в следующий раз война будет на нашей территории. Именно здесь. И вы, молодые, воспитанные на TikTok, будете по кустам прятаться, как зайцы. Мы это все проходили в 1945 году. Эта война для того, чтобы вы жили. Читайте историю со времен Переяславской рады, со времен этих бандеровских националистических движений. А была не война восемь лет? Донбасс бомбили, громили. Все молчали. Мы не лжепатриоты, мы – патриоты. Надо будет – пойдем с оружием в руках защищать наш православный, русский мир", – заявил он.

На вопрос о том, что от России уже отвернулся весь цивилизованный мир, один из респондентов ответил, что "повернется, это уже не в первый раз такое".

Видео прокомментировал 4 марта в Telegram советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"За неделю, что я веду свой Telegram-канал, я перевидел много видео с сожженными трупами оккупантов, кровью, криками и стонами раненых. Но это видео я считаю самым страшным из всех. Там нет ничего, что я перечислял выше – ни трупов, ни стонов, ни крови. Там – обыкновенный русский фашизм", – написал он.