"Он оказался не на той стороне истории". Лидеры G7 осудили Путина за нападение на Украину

"Он оказался не на той стороне истории... Мы осуждаем президента Путина за его последовательный отказ от участия в дипломатическом процессе для решения вопросов, касающихся европейской безопасности, несмотря на наши неоднократные предложения. Мы едины с партнерами, включая НАТО, ЕС и их государства-члены, а также с Украиной, и по-прежнему полны решимости делать все необходимое для сохранения целостности международного порядка, основанного на правилах", – говорится в заявлении.
По данным CNN в виртуальной встрече участвовали президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги, премьер-министр Японии Кисида Фумио, премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Шарль Мишель и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Началось новое вторжение российских войск.
По данным советника министра внутренних дел Антона Геращенко, российские войска обстреливают Украину из артиллерии, в том числе из "Градов", есть погибшие.
Резников заявил, что украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам.
Украинские военные сообщают о сбитых российских самолетах и вертолете, а также танках.
В Украине ввели военное положение. Всем желающим защищать страну власти страны пообещали выдать оружие.