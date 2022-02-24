Рубль и российские рынки обвалились после вторжения РФ в Украину

Курс рубля к доллару упал до уровня 89,6 руб. за $1 Фото: depositphotos.com

Согласно данным Московской биржи, курс рубля к доллару падал сегодня до 89,6 руб. за $1, в "Сбербанке" курс рубля к доллару достигал сегодня 101 руб. за $1 (покупка).

Индекс Мосбиржи IMOEX к закрытию торгов сегодня упал на 33,28% – до 2058 пунктов. Как пишет Forbes Russia, в течение дня падение достигало сегодня 45% (ниже 1700 пунктов), такие показатели последний раз фиксировали в 2016 году. Это максимальное падение за день в истории, сообщает журнал.

Также сегодня почти на 46% упали акции "Роснефти" и более чем на 44% – "Сбербанка".

Вчера курс рубля падал до 81 руб. за $1, это было максимальное снижение курса российской валюты с марта 2020 года.