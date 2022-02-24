Рубль и российские рынки обвалились после вторжения РФ в Украину

Согласно данным Московской биржи, курс рубля к доллару падал сегодня до 89,6 руб. за $1, в "Сбербанке" курс рубля к доллару достигал сегодня 101 руб. за $1 (покупка).
Индекс Мосбиржи IMOEX к закрытию торгов сегодня упал на 33,28% – до 2058 пунктов. Как пишет Forbes Russia, в течение дня падение достигало сегодня 45% (ниже 1700 пунктов), такие показатели последний раз фиксировали в 2016 году. Это максимальное падение за день в истории, сообщает журнал.
Также сегодня почти на 46% упали акции "Роснефти" и более чем на 44% – "Сбербанка".
Вчера курс рубля падал до 81 руб. за $1, это было максимальное снижение курса российской валюты с марта 2020 года.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине.
По данным советника главы МВД Антона Геращенко, российские войска обстреливают Украину из артиллерии, в том числе из "Градов".
Россия атаковала границу Украины в пяти областях, в том числе с территории Беларуси и оккупированного Крыма. Пограничники вместе с Нацгвардией и ВСУ ведут огонь по войскам агрессора. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам.
По данным ВСУ на 12.10 в районе проведения операции Объеденных сил на Донбассе украинские военнослужащие сбили семь российских самолетов, несколько вертолетов, а также уничтожили десятки единиц бронированной техники ВС РФ.
По данным ГСЧС, оккупанты захватили два села в Луганской области.
Верховная Рада на заседании 24 февраля проголосовала за введение в Украине военного положения. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ – военное положение вводится с утра 24 февраля сроком на 30 суток.