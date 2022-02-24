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24 февраля, 2022
 
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Блогер Птушкин: Украина является суверенным государством, которое никогда не нападало на Россию, а сегодня Россия объявила нам войну

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Птушкин: Сейчас в окрестностях Киева идут бои, а российская бронетехника прорывает государственную границу Украины
Птушкин: Сейчас в окрестностях Киева идут бои, а российская бронетехника прорывает государственную границу Украины
Фото: ptuxerman / Instagram

Украинский видеоблогер и путешественник Антон Птушкин 24 февраля, обращаясь в Instagram к своим подписчикам из страны-агрессора РФ, заявил что находится в Киеве вместе со своей матерью и не собирается покидать город.

"Сейчас, когда я записываю это видео, в окрестностях Киева идут бои, а российская бронетехника прорывает государственную границу Украины. Все – как в школе, когда мне рассказывали о 22 июня 1941 года. Только сейчас это все не в учебниках школы, а здесь, за окном, в Киеве. Здесь находимся я и моя мама, которая уже убегала из Луганска в 2014 году. Но сейчас уезжать уже попросту некуда и незачем, потому что это мой дом и моя страна, – заявил он. – Украина является суверенным государством, которое никогда не нападало на Россию, а сегодня Россия объявила нам войну".

Птушкин призвал подписчиков не верить российской пропаганде.

"Вам, конечно, могут рассказывать, что это военная операция, но это не так, это настоящая война. И вам будут говорить, что объекты, которые российская армия будет бить на поражение, – это лишь военные объекты, но это тоже неправда. Потому что "Грады" уже прилетают в жилые дома, гибнет мирное население. Находясь здесь, тяжело все это воспринимать, но если вы думаете, что это не страшно, поверьте, это очень страшно. Но я верю в лучшее", – заявил блогер, на страницу которого подписано 2 млн фолловеров.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине.

По данным советника главы МВД Антона Геращенко, российские войска обстреливают Украину из артиллерии, в том числе из "Градов".

Россия атаковала границу Украины в пяти областях, в том числе с территории Беларуси и оккупированного Крыма. Пограничники вместе с Нацгвардией и ВСУ ведут огонь по войскам агрессора. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам.

По данным ВСУ на 12.10 в районе проведения операции Объеденных сил на Донбассе украинские военнослужащие сбили семь российских самолетовнесколько вертолетов, а также уничтожили десятки единиц бронированной техники ВС РФ.

По данным ГСЧС, оккупанты захватили два села в Луганской области.

Верховная Рада на заседании 24 февраля проголосовала за введение в Украине военного положения. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ – военное положение вводится с утра 24 февраля сроком на 30 суток.

Теги: Киев, Владимир Путин, Украина, война, российская агрессия
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