Украинские военные остановили наступление оккупантов на большинстве направлений, на некоторых ВСУ совершили успешное контрнаступление – Резников

"196 часов обороны. Мы даем отпор российским оккупантам уже вторую неделю. В эти часы и дни происходит слом ситуации. Это время требует собранности, особой концентрации. Наши защитники и защитницы остановили врага на большинстве направлений. На некоторых Вооруженные силы совершили успешное контрнаступление", – рассказал Резников.

По его словам, остается сложной ситуация на юге, где оккупанты в последние часы обстреливали Запорожскую АЭС.

"Но боевой дух людей в казацком крае таков, что оккупанты обречены на поражение. Непреодолимой крепостью стоит Харьков. Вся Украина с болью смотрит на обстрелы. Но теперь вся Европа знает, что Харьков – не только интеллектуальный и промышленный центр, но гордый город отважных граждан. Дерутся Сумщина и Черниговщина. Они спасают Киев от осады. Пока управление страной и армией не нарушено – у врага никаких шансов. На востоке и юге – везде – украинский народ дает отпор врагу и приближает победу", – подчеркнул министр.