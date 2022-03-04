В России начали блокировать Facebook и Twitter, не работают независимые СМИ, сервисы Apple и Google

Россия блокирует сервисы Apple и Google, а также независимые СМИ, которые называют войну против Украины войной Фото: EPA

"Facebook заблокирован в России. В данный момент его доступность составляет около 30%, что позволяет предположить, что заблокирован он с помощью ТСПУ [технических средств противодействия угрозам]", – сказано в сообщении.

Также наблюдаются проблемы с доступом к российским независимым СМИ: "Эху Москвы", телеканалу "Дождь", "Медузы", "Русской службы BBC", "Немецкой волны" и "Радио Свобода".

Кроме того, недоступны сервисы App Store и Google Play.