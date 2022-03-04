Американский сенатор предложил "завалить этого парня", чтобы остановить войну против Украины

"Есть ли в России Брут? Есть ли в российской армии успешный полковник Штауффенберг (полковник вермахта, совершивший в 1944 году неудачное покушение на Адольфа Гитлера. – "ГОРДОН")? Единственный способ, которым это может закончиться, – чтобы кто-нибудь в России убрал этого парня. Вы окажете своей стране и миру большую услугу", – написал Грэм.

Обращаясь к российскому народу, сенатор подчеркнул, что только россияне могут исправить нынешнюю ситуацию.

"Если вы не хотите прожить всю оставшуюся жизнь во тьме, изолированными от остального мира и в крайней нищете, вам нужно взять на себя ответственность", – заключил Грэм.