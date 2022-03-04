Американский сенатор предложил "завалить этого парня", чтобы остановить войну против Украины

"Есть ли в России Брут? Есть ли в российской армии успешный полковник Штауффенберг (полковник вермахта, совершивший в 1944 году неудачное покушение на Адольфа Гитлера. – "ГОРДОН")? Единственный способ, которым это может закончиться, – чтобы кто-нибудь в России убрал этого парня. Вы окажете своей стране и миру большую услугу", – написал Грэм.
Обращаясь к российскому народу, сенатор подчеркнул, что только россияне могут исправить нынешнюю ситуацию.
"Если вы не хотите прожить всю оставшуюся жизнь во тьме, изолированными от остального мира и в крайней нищете, вам нужно взять на себя ответственность", – заключил Грэм.
The only people who can fix this are the Russian people.— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) March 4, 2022
Easy to say, hard to do.
Unless you want to live in darkness for the rest of your life, be isolated from the rest of the world in abject poverty, and live in darkness you need to step up to the plate.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Жертвами российской агрессии по состоянию на 28 февраля стали 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. По состоянию на 2 марта погиб 21 ребенок.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
По состоянию на 4 марта потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.
В связи с вторжением в Украину большинство стран присоединилось к санкционным мерам в отношении Москвы. Это привело к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.