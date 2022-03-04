"Ну сколько нужно вам еще смертей?!" Дорофеева расплакалась, читая стихотворение против войны РФ в Украине. Видео

Поймите, ну не могли мы все сойти с ума…

Поймите, мы проснулись, а за окном – война.

И вас сюда никто не звал, поймите.

Это наш дом, а вы его бомбите!

Вы нагло, подло вторглись… в 5 утра.

Я все еще не отошла от сна…

Я все еще как будто сплю, ведь нет…

Не может быть так в ХХІ веке.

Это бред!

Сначала – шок и страх,

Но осознанья нет –

Не мог так поступить нормальный человек!

Ведь все мы помним ту войну…

Которую мир познал и погружен во тьму.

А дальше – гнев, агрессия...

Ну как?!

Ведь гибнут люди – это уже факт

А вы не слышите, вам в уши льют…

А вы тихонько ждете,

Пока самих вас не нагнут.

Я написала это и заклинаю вас,

Пока еще есть время,

Пока еще есть шанс,

Остановить эту войну!

Ну сколько нужно вам еще смертей?!

И хватит слушать этих информационных вшей!

Ведь знаю я: хотим все жить мы в мире,

Но для того, чтоб это было,

Должны быть громче мы, должны уже кричать!

Но что-то, кажется, ему насрать…

И я не знаю, как же жить нам с этим дальше,

Но точно знаю – это не забыть.

А Украину мою, гордую, как маму,

Всегда я буду бережно хранить", – продекламировала Дорофеева.

В финале ролика певица не смогла сдержать слез.