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04 марта, 2022
 
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"Ну сколько нужно вам еще смертей?!" Дорофеева расплакалась, читая стихотворение против войны РФ в Украине. Видео

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Дорофеева: Поймите, ну не могли мы все сойти с ума&hellip;
Дорофеева: Поймите, ну не могли мы все сойти с ума…
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Украинская певица Dorofeeva (Надя Дорофеева) 4 марта на своей странице в Instagram прочитала собственное стихотворение против войны России в Украине.

Поймите, ну не могли мы все сойти с ума…
Поймите, мы проснулись, а за окном – война.
И вас сюда никто не звал, поймите.
Это наш дом, а вы его бомбите!
Вы нагло, подло вторглись… в 5 утра.
Я все еще не отошла от сна…
Я все еще как будто сплю, ведь нет…
Не может быть так в ХХІ веке.
Это бред!
Сначала – шок и страх,
Но осознанья нет –
Не мог так поступить нормальный человек!
Ведь все мы помним ту войну…
Которую мир познал и погружен во тьму.
А дальше – гнев, агрессия...
Ну как?!
Ведь гибнут люди – это уже факт
А вы не слышите, вам в уши льют…
А вы тихонько ждете,
Пока самих вас не нагнут.
Я написала это и заклинаю вас,
Пока еще есть время,
Пока еще есть шанс,
Остановить эту войну!
Ну сколько нужно вам еще смертей?!
И хватит слушать этих информационных вшей!
Ведь знаю я: хотим все жить мы в мире,
Но для того, чтоб это было,
Должны быть громче мы, должны уже кричать!
Но что-то, кажется, ему насрать…
И я не знаю, как же жить нам с этим дальше,
Но точно знаю – это не забыть.
А Украину мою, гордую, как маму,
Всегда я буду бережно хранить", – продекламировала Дорофеева.

В финале ролика певица не смогла сдержать слез.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

Жертвами российской агрессии по состоянию на 28 февраля стали 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. На 2 марта погиб 21 ребенок.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

В ночь на 4 марта оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС, возник пожар, была нарушена ядерная безопасность.

3 марта ВСУ сообщили о ликвидации с 24 февраля уже около 9 тыс. российских оккупантов, десятков самолетов, вертолетов, артиллерийских систем, сотен боевых бронемашин и другой техники.

В минобороны РФ 2 марта отчитались о 498 погибших российских военнослужащих. Свои потери в Украине российское командование признало не с первых дней войны.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.

В связи с вторжением в Украину большинство стран присоединилось к санкционным мерам в отношении Москвы. Это привело к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.

Теги: Россия, Украина, смерть, санкции, война, оккупация, агрессия, геноцид, вторжение, жертвы, обстрелы, война России против Украины, Надя Дорофеева, певица
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