"Мы тебя нашли. Жди гостей!" Потапу поступили угрозы с российского номера

Потап: О! Пошли Угрозы! Значит, мы все делаем правильно! Фото: realpotap / Instagram

"О! Пошли Угрозы! Значит, мы все делаем правильно! Значит, голоса, которые рассказывают правду, слышны! Значит, мы будем продолжать говорить об ужасе войны, которую начала Россия! И то, что мы защищаем нашу землю, – дело чести, дело совести, дело каждого, кто любит Украину, знаю, что я не один такой. Угрозы полетели в сторону всех, кто открывает глаза на "спецоперацию", которая является геноцидом и войной со стороны Путина", – написал он.

В сообщении написано: "Мы тебя нашли. Жди гостей!"

Потап пообещал показать кадры из Чернигова, посмотрев которые, он спокойно воспринял угрозы.

"Возникает только злость и ненависть к тем, кто несет войну! Украина, держись, родненькая! Поддерживать твой дух, зажигать сердца – для меня самая высокая честь и миссия", – отметил он.