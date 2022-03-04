"Нашего дома в Киеве больше нет". Хореограф Гвоздева заявила, что ее дом разрушили российские оккупанты

"Нашего дома в Киеве больше нет. Г...ндоны, ублюдки. [Российский президент Владимир] Путин – тварь. Ну все, п...зда вам всем придет скоро", – заверила она.

Гвоздева отметила, что она и ее семья были просто мирными гражданами.

"Мы жили и никого не трогали, но теперь это проклятие ляжет на ваших детей, и поверьте, все они вам вернут сполна", – написала она.