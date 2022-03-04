"Мы вам не верим. Мы вас не уважаем. Вы нас предали. Отправляйтесь вслед за русским военным кораблем". Экс-участники шоу "Самый умный" обратились к Канделаки

"Эта передача научила нас ценностям дружбы, мира, честного соревнования. Научила, как важно быть развитым и образованным человеком. Но самое главное, чему мы научились в этой игре – дружбе. Украинки и украинцы в этой игре нашли близких друзей среди ребят из России, россиянки и россияне – среди ребят из Украины. Миллионы зрителей из двух стран искренне болели и переживали за детей, независимо от их национальности. А вы были символом этой игры. Нашего счастливого детства. Того времени, когда армия [президента России Владимира] Путина не бомбила Украину", – говорится в обращении.

Экс-участники "Самого умного" отметили, что Канделаки, поддержав объявленную Путиным войну России против Украины, разрушила все, что было дорого для них в этой игре.

"Вы разрушили созданное вами наследие. И предали нас – особенно тех, кто сейчас в Киеве, Львове, Харькове, Виннице, Одессе и других городах независимой, свободной и прекрасной Украины. А также всех участниц и участников игры из России, кто с болью в сердце следит за тем, как их родных и друзей убивают от имени страны, в которой они родились и выросли. От их имени", – подчеркнули в открытом письме.

Внимание акцентировали на том, что Канделаки поддержала ложные утверждения, что бомбят только военную инфраструктуру (что также недопустимо), в то время как ракетные удары наносят по жилым домам, школам и детским садам, гибнут мирные жители, взрослые и дети.

"Давайте расскажите про "демилитаризацию" ребятам из Украины, которые когда-то с нетерпением ждали каждой новой встречи на съемках, а теперь – прячутся от бомбежек, сдают кровь, помогают готовить еду для солдат обороны, находятся на передовой, защищая свою родину от вашего хозяина из Кремля, который, в отличие от них, трусливо сидит в бункере. Расскажите про "денацификацию" ребятам из Украины, в том числе русскоязычным, которые не испытывали никакого притеснения до тех пор, пока путинские оккупанты не ворвались в их дом "освобождать". Или их не жалко, потому что они теперь тоже "нацисты, наркоманы, бандеровцы", которых вы выдумали, чтобы легче оправдать это насилие? И нам, бывшим участникам из России, тоже расскажите, как мы должны радоваться "русскому миру", несущему страдания и гибель нашим друзьям по ту сторону", – говорится в обращении.

Его авторы заявили, что Канделаки лжет, поскольку на самом деле сама не верит в "демилитаризацию и денацификацию".

"Вы просто боитесь потерять свою сладкую и комфортную жизнь, ведь она напрямую зависит от подачек из госбюджета, который контролируется замаравшим себя в крови диктатором, начавшим эту войну", – отметили они.

Также в тексте говорится, что самой Канделаки на протяжении восьми лет была безразлична судьба людей, покинувших Донбасс из-за российской агрессии.

"Война России против Украины – это нарушение всех существующих норм международного гуманитарного права. Бомбежки мирных городов, массовые убийства мирного населения, обстрелы жилых районов и гражданской инфраструктуры, использование запрещенных всеми конвенциями видов оружия – все это преступления против человечности, которые вы оправдываете. Хватит ли у вас смелости сделать то же самое, смотря нам в глаза? Мы вам не верим. Мы вас не уважаем. Вы нас предали. Отправляйтесь вслед за русским военным кораблем", – так завершается обращение к Канделаки.