Бульвар Шоубиз
 
26 февраля, 2022
 
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"Вас проклинают все за ваше вранье". Ефросинина ответила Баскову и Канделаки, которые поддержали нападение России на Украину

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Ефросинина: Со вчерашнего дня русский народ уже обречен на вечное чувство стыда за то, что они русские
Ефросинина: Со вчерашнего дня русский народ уже обречен на вечное чувство стыда за то, что они русские
Фото: mashaefrosinina / Instagram

Украинская ведущая Маша Ефросинина 25 февраля в Instagram обнародовала видеообращение, адресованное российскому артисту Николаю Баскову и российской ведущей Тине Канделаки, которые выступили в поддержку президента страны-агрессора РФ, объявившего войну Украине.

"И вы, Тина, и ты, Коля, очень много лет работали в Украине, собирали залы. Тебе практически, Коля, целовали руки украинские фанатки. Они обожали тебя. И ты на украинском запевал здесь песни и говорил, что краше Украины нет на белом свете, что здесь самые вкусные вареники, борщ, галушки", – напомнила Баскову Ефросинина.

Обращаясь к Канделаки, украинская ведущая также упомянула, как артистка вела на украинском телевидении передачи и была любимицей публики.

"А с сегодняшнего дня вас все проклинают за ваши посты, за ваши слова, за вашу клевету, за ваше вранье. За то, что вы так бездарно, лживо, по-фашистски используете ваши многомиллионные аудитории и пишете эту адовую клевету в адрес украинского народа. Полное вранье! Вы не ошибаетесь только в слове "фашисты", только потому, что это ваш диктатор. Три дня люди сидят в бомбоубежищах, все покинули свои дома. За сегодня был обстрелян детский дом в Ворзеле, обстреляна онкологическая детская больница. Обстреливаются мирные жители, дома горят, люди умирают – обычные мирные люди, которые жилы и вас, бл...дь, любили. Вас, бл...дь, любили – ходили на ваши концерты и делали вам гребаный рейтинг в Украине. Моя единственная надежда, что пишите вы эту всю херню по чьему-то приказу с пушкой у виска, потому что это угрожает вашей жизни, – заявила Ефросинина. – И эту пушку держат не украинские солдаты. Потому что украинские солдаты вас бы пожалели, как жалеют ваших военных, которых берут в плен. Которых они лечат, выхаживают".

Резюмируя, ведущая призвала Баскова и Канделаки прекратить врать.

"Со вчерашнего дня русский народ уже обречен на вечное чувство стыда за то, что они русские. Вы будет чувствовать стыд везде, на всей планете, когда люди будут узнавать, что вы русские", – подытожила она.

Обращаясь к своим украинским подписчикам, Ефросинина призвала их под всеми постами российских знаменитостей, оправдывающих войну России против Украины, писать слово "ганьба".

"Пусть знают, как звучит слово "позор", – подчеркнула знаменитость.


Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о так называемой "специальной военной операции" российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – "демилитаризация и денацификация Украины".

После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, начали сообщать о звуках взрывов.

Около 5.00 вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия применяет реактивные системы залпового огня "Град".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

По состоянию на вечер 24 февраля, по информации президента, погибли 137 украинских военнослужащих, ранены 316. Но враг тоже несет серьезные потери. По состоянию на 25 февраля уничтожено 80 танков, семь вертолетов, 10 самолетов, 20 крылатых ракет и более 100 автомобилей. Также уничтожено более 2800 человек личного состава вооруженных сил РФ.

О введении санкций против России заявили СШАЕвросоюзКанада и Великобритания.

Теги: Россия, Украина, война, вторжение, российская агрессия, Тина Кароль, Николай Басков, Маша Ефросинина
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