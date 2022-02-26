"Вас проклинают все за ваше вранье". Ефросинина ответила Баскову и Канделаки, которые поддержали нападение России на Украину

Ефросинина: Со вчерашнего дня русский народ уже обречен на вечное чувство стыда за то, что они русские Фото: mashaefrosinina / Instagram

"И вы, Тина, и ты, Коля, очень много лет работали в Украине, собирали залы. Тебе практически, Коля, целовали руки украинские фанатки. Они обожали тебя. И ты на украинском запевал здесь песни и говорил, что краше Украины нет на белом свете, что здесь самые вкусные вареники, борщ, галушки", – напомнила Баскову Ефросинина.

Обращаясь к Канделаки, украинская ведущая также упомянула, как артистка вела на украинском телевидении передачи и была любимицей публики.

"А с сегодняшнего дня вас все проклинают за ваши посты, за ваши слова, за вашу клевету, за ваше вранье. За то, что вы так бездарно, лживо, по-фашистски используете ваши многомиллионные аудитории и пишете эту адовую клевету в адрес украинского народа. Полное вранье! Вы не ошибаетесь только в слове "фашисты", только потому, что это ваш диктатор. Три дня люди сидят в бомбоубежищах, все покинули свои дома. За сегодня был обстрелян детский дом в Ворзеле, обстреляна онкологическая детская больница. Обстреливаются мирные жители, дома горят, люди умирают – обычные мирные люди, которые жилы и вас, бл...дь, любили. Вас, бл...дь, любили – ходили на ваши концерты и делали вам гребаный рейтинг в Украине. Моя единственная надежда, что пишите вы эту всю херню по чьему-то приказу с пушкой у виска, потому что это угрожает вашей жизни, – заявила Ефросинина. – И эту пушку держат не украинские солдаты. Потому что украинские солдаты вас бы пожалели, как жалеют ваших военных, которых берут в плен. Которых они лечат, выхаживают".

Резюмируя, ведущая призвала Баскова и Канделаки прекратить врать.

"Со вчерашнего дня русский народ уже обречен на вечное чувство стыда за то, что они русские. Вы будет чувствовать стыд везде, на всей планете, когда люди будут узнавать, что вы русские", – подытожила она.

Обращаясь к своим украинским подписчикам, Ефросинина призвала их под всеми постами российских знаменитостей, оправдывающих войну России против Украины, писать слово "ганьба".

"Пусть знают, как звучит слово "позор", – подчеркнула знаменитость.

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