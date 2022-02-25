"Все зашло очень далеко". Российский поэт Семен Слепаков обратился к Путину после нападения России на Украину

Слепаков: Как думаете, что испытали бы любимые нами деятели культуры, если бы увидели то, к чему мы все сейчас пришли? Фото: / Instagram

"Извините меня за наглость, но я счел необходимым записать это обращение. Мы с вами родились и выросли в одной большой стране под названием Советский Союз – я там жил чуть меньше, вы – чуть дольше; сейчас это не имеет значения, – заявил артист. – Конечно, в этой стране было много проблем и недомолвок, но было и то, что нас всех объединяло. Очень мощную роль в этом объединении играло именно творчество. Мы пели одни и те же песни, смотрели и знали наизусть одни и те же фильмы, смеялись над одними и теми же шутками".

Обращаясь к Путину, Слепаков упомянул известных советских артистов, а также напомнил ему о дружбе с одесситом Михаилом Жванецким.

"Как думаете, что испытали бы любимые нами деятели культуры, если бы увидели то, к чему мы все сейчас пришли? Что бы почувствовал Михаил Михайлович Жванецкий, который вырос в Одессе и с которым вы лично дружили и произведения которого наверняка очень любите? Он проводил каждое лето в Одессе вплоть до самой смерти. Как бы на это посмотрел Владимир Семенович Высоцкий, песни которого вы наверняка знаете наизусть, а фильм "Место встречи изменить нельзя" с легкостью можете цитировать?, – заявил он. – Юрий Никулин, Евгений Леонов, Георгий Вицин, Андрей Миронов, Анатолий Папанов, Эльдар Рязанов, Владимир Меньшов, Леонид Гайдай, Олег Даль? Многие из них были фронтовиками и сражались с фашистами бок о бок с украинцами".

Слепаков предложил Путину найти "какой-то другой выход из этой чудовищной ситуации", подразумевая войну РФ с Украиной.

"Я понимаю, что все уже зашло очень далеко, но у вас же наверняка получится что-то изменить, если вы сочтете это необходимым. Не дайте упасть в ту пропасть, о которой пел Владимир Семенович. Пожалуй, сейчас во всем мире это способны сделать только вы", – заявил артист.