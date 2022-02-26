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26 февраля, 2022
 
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Комаровский – россиянам: Не отдавайте своих детей, не забирайте моих. Вы можете хотя бы попытаться это остановить

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Комаровский: Сейчас тысячи мальчиков, которых вы вырастили здоровенькими, смотрят на мою страну в прицел, умирают и будут умирать
Комаровский: Сейчас тысячи мальчиков, которых вы вырастили здоровенькими, смотрят на мою страну в прицел, умирают и будут умирать
Фото: doctor_komarovskiy / Instagram

Украинский доктор Евгений Комаровский 24 февраля, в день полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину, обратился в Instagram к россиянам, чьих сыновей он в свое время помог вылечить и которые сейчас смотрят на Украину через прицел.

"Я сейчас пишу не для наших. Я пишу жителям России. Вас десятки миллионов. Именно десятки миллионов тех, кто читает мои книги, смотрит мои программы, кому я реально помог за те 40 лет, что лечу детей, обучаю родителей, отвечаю на тысячи вопросов. Сейчас тысячи мальчиков, которых вы вырастили здоровенькими, смотрят на мою страну в прицел, нажимают кнопку "пуск", умирают и будут умирать. Вы все, кто сейчас, как и мы, в ужасе у экранов, вы можете хотя бы попытаться это остановить", – написал доктор.

Обращаясь к матерям российских военных, которые вторглись в суверенную Украину, Комаровский подчеркнул, что они пришли убивать и погибнут сами.

"Вспомните, как вы читали детям пророческое "Тараканище": "Какая же мать согласится отдать своего дорогого ребенка?!" Не отдавайте своих детей, не забирайте моих. Выходите на улицы, сейчас решается будущее не только моей страны, но и вашей. Они, эти дети, сейчас здесь, пришли отдавать свои жизни и забирать наши. Проснулся сегодня в пять утра от канонады. Война!" –  Комаровский.

Контекст:

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о так называемой "специальной военной операции" российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – "демилитаризация и денацификация Украины".

Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Россия применяет в том числе реактивные системы залпового огня "Град".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

По состоянию на вечер 24 февраля, по информации президента, погибли 137 украинских военнослужащих, ранены 316. Но враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери.

25 февраля стало известно об атаках на Киев, в том числе с воздуха, сбитых украинскими ПВО самолете и крылатых ракетах противника, захваченном пленном.

С начала нового вторжения и по состоянию на 16.00 пятницы, 25 февраля, Вооруженные силы Украины уничтожили более 2,8 тыс. оккупантов и сотни единиц боевой техники, в том числе 10 самолетов и семь вертолетов, сообщили в Генштабе ВСУ.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, война, вторжение, Евгений Комаровский, российская агрессия
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