Комаровский – россиянам: Не отдавайте своих детей, не забирайте моих. Вы можете хотя бы попытаться это остановить

Комаровский: Сейчас тысячи мальчиков, которых вы вырастили здоровенькими, смотрят на мою страну в прицел, умирают и будут умирать Фото: doctor_komarovskiy / Instagram

"Я сейчас пишу не для наших. Я пишу жителям России. Вас десятки миллионов. Именно десятки миллионов тех, кто читает мои книги, смотрит мои программы, кому я реально помог за те 40 лет, что лечу детей, обучаю родителей, отвечаю на тысячи вопросов. Сейчас тысячи мальчиков, которых вы вырастили здоровенькими, смотрят на мою страну в прицел, нажимают кнопку "пуск", умирают и будут умирать. Вы все, кто сейчас, как и мы, в ужасе у экранов, вы можете хотя бы попытаться это остановить", – написал доктор.

Обращаясь к матерям российских военных, которые вторглись в суверенную Украину, Комаровский подчеркнул, что они пришли убивать и погибнут сами.

"Вспомните, как вы читали детям пророческое "Тараканище": "Какая же мать согласится отдать своего дорогого ребенка?!" Не отдавайте своих детей, не забирайте моих. Выходите на улицы, сейчас решается будущее не только моей страны, но и вашей. Они, эти дети, сейчас здесь, пришли отдавать свои жизни и забирать наши. Проснулся сегодня в пять утра от канонады. Война!" – Комаровский.