"Защищаем Украину". Зеленский и Шмыгаль вышли в эфир из Киева. Видео

"Все мы здесь, наши военные здесь, граждане общественности здесь, все мы здесь, защищаем нашу независимость, наше государство. И так будет и далее. Слава нашим защитникам, слава нашим защитницам. Слава Украине!" – сказал глава государства.

Вместе с Зеленским в ролике присутствуют премьер-министр Денис Шмыгаль, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и его советник Михаил Подоляк, а также председатель фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

"Героям слава!" – ответили они Зеленскому.

Видео было снято в правительственном квартале Киева.