У Европы достаточно сил, чтобы остановить российскую агрессию – Зеленский

"У Европы достаточно сил, чтобы остановить российскую агрессию. Чего дальше ждать от европейских стран? Аннулирования виз для россиян? Отключения от SWIFT? Полной изоляции России? Отзыва послов? Нефтяного эмбарго? Закрытия неба? Сегодня все это должно быть на столе, потому что речь идет об угрозе нам – всем нам, всей Европе. Еще можно остановить агрессию. Надо действовать без промедлений", – подчеркнул президент.
Он отметил, что принять участие в обороне могут и рядовые граждане.
"В каждой стране мира, в каждой стране Европы – выходите на площади своих городов и требуйте мира для Европы, мира для Украины, прекращения этой войны. Выходите на площади и требуйте окончания войны. Это наше право. Это ваше право", – сказал Зеленский.
О введении санкций против России из-за вторжения в Украину заявляли США, Евросоюз, Великобритания и Канада.
Около 5.00 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – "демилитаризация и денацификация Украины".
После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, начали сообщать о звуках взрывов.
Около 5.00 вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия применяет реактивные системы залпового огня "Град".
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
По состоянию на вечер 24 февраля, по информации президента, погибли 137 украинских военнослужащих, ранены 316. Но враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери. Известно, что украинские силы сбили семь российских самолетов и несколько вертолетов. Также есть информация о захваченных в плен оккупантах.