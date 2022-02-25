У Европы достаточно сил, чтобы остановить российскую агрессию – Зеленский

"У Европы достаточно сил, чтобы остановить российскую агрессию. Чего дальше ждать от европейских стран? Аннулирования виз для россиян? Отключения от SWIFT? Полной изоляции России? Отзыва послов? Нефтяного эмбарго? Закрытия неба? Сегодня все это должно быть на столе, потому что речь идет об угрозе нам – всем нам, всей Европе. Еще можно остановить агрессию. Надо действовать без промедлений", – подчеркнул президент.

Он отметил, что принять участие в обороне могут и рядовые граждане.

"В каждой стране мира, в каждой стране Европы – выходите на площади своих городов и требуйте мира для Европы, мира для Украины, прекращения этой войны. Выходите на площади и требуйте окончания войны. Это наше право. Это ваше право", – сказал Зеленский.

О введении санкций против России из-за вторжения в Украину заявляли США, Евросоюз, Великобритания и Канада.