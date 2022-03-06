Российские войска применяют против Чернигова неуправляемые авиабомбы ФАБ-500. Фото

Он показал фото таких неразорвавшихся бомб, найденных в разрушенных обстрелами домах, и сообщил, что три бомбы были обнаружены на месте падения российского истребителя-бомбардировщика Су-34, который утром 5 марта сбили под Черниговом бойцы ПВО.
Обычно это оружие применяется против военно-промышленных объектов и фортификационных сооружений. А в Чернигове – против жилых кварталов, отметил Чаус.
"Неспособная преодолеть сопротивление украинских войск, российская захватническая армия в последние дни совершает террористические акты против жителей Украины. Уже три дня подряд она наносит авиаудары по жилым кварталам города и социальным объектам", – подчеркнул глава ОГА.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.
Точное количество жертв российской агрессии сейчас неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 28 детей. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины Владимир Зеленский в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
Потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Россия в первые дни войны не признавала, что гибнут ее военные, 2 марта признала гибель 498 российских военнослужащих.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина. Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.
Путин считает, что война в Украине, которую он называет "операцией", идет "по плану, по графику, все делается так, как и запланировал Генеральный штаб".