Российские войска применяют против Чернигова неуправляемые авиабомбы ФАБ-500. Фото

Такие бомбы падают на жилые дома в Чернигове Фото: В'ячеслав Чаус/ Чернігівська ОДА (ОВА)

Он показал фото таких неразорвавшихся бомб, найденных в разрушенных обстрелами домах, и сообщил, что три бомбы были обнаружены на месте падения российского истребителя-бомбардировщика Су-34, который утром 5 марта сбили под Черниговом бойцы ПВО.

Обычно это оружие применяется против военно-промышленных объектов и фортификационных сооружений. А в Чернигове – против жилых кварталов, отметил Чаус.

"Неспособная преодолеть сопротивление украинских войск, российская захватническая армия в последние дни совершает террористические акты против жителей Украины. Уже три дня подряд она наносит авиаудары по жилым кварталам города и социальным объектам", – подчеркнул глава ОГА.