Задержанный пилот Су-34, который бомбил Чернигов, засветился в Сирии с Путиным и Асадом

Соответствующее фото опубликовано в Twitter пользователя под именем Аслан.
Сбитый в Чернигове пилот Красноярцев ранее засветился в Сирии с Путиным и Асадом. pic.twitter.com/HlYWmJO6rQ— Аслан (@antiputler_news) March 5, 2022
По данным Службы безопасности Украины, Красноярцев "за свои зверства в Сирии был удостоен аудиенции с Башаром Асадом".
"Для него бомбить гражданские города – не новое дело. Как объясняет сам преступник, он не думает о таких понятиях, как жилые дома и кварталы: Есть просто цели с координатами. Теперь у него впереди множество длинных разговоров с сотрудниками СБУ, – говорится в сообщении СБУ в Telegram. – Он будет отвечать за все свои зверства, как и тысячи других российских захватчиков, пришедших с войной на украинскую землю".
Как видно на видео, во время допроса Красноярцеву звонил командир по фамилии Губин.
Еще одно видео с российским пилотом опубликовал в Telegram нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.
"Когда увидел все воочию, я охерел… Я когда увидел, бл...дь, что едут по улицам, как обычная жизнь, бл…дь, идет, где-то что-то взрывается. Я не могу так", – рассказал во время допроса Красноярцев.
Су-34 был сбит 5 марта силами противовоздушной обороны Украины в окрестностях Чернигова. По словам председателя Черниговской областной государственной администрации Вячеслава Чауса, российский самолет обстреливал жилые дома на Масанах.
Оба пилоты катапультировались, один погиб, Красноярцев пытался убежать, но его поймали, сообщил пресс-центр оперативного командования "Север".
"Не для сохранения ему жизни, а для международного трибунала за все преступления, которые его страна совершила против Украины и ее людей. За всех женщин, детей, мужчин, чьи жизни они унесли", – говорится в сообщении.
Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 28 детей. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины Владимир Зеленский в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
Потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Точное число пленных не озвучивалось. Россия в первые дни войны не признавала, что гибнут ее военные, 2 марта признала гибель 498 российских военнослужащих.
Зеленский говорил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина.