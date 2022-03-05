Задержанный пилот Су-34, который бомбил Чернигов, засветился в Сирии с Путиным и Асадом

Красноярцев пытался убежать от украинских военных, но его поймали, сообщило оперативное командование "Север" Фото: Оперативне командування "Північ" / Operational Command “North” / Facebook

Соответствующее фото опубликовано в Twitter пользователя под именем Аслан.

Сбитый в Чернигове пилот Красноярцев ранее засветился в Сирии с Путиным и Асадом. pic.twitter.com/HlYWmJO6rQ — Аслан (@antiputler_news) March 5, 2022

По данным Службы безопасности Украины, Красноярцев "за свои зверства в Сирии был удостоен аудиенции с Башаром Асадом".

"Для него бомбить гражданские города – не новое дело. Как объясняет сам преступник, он не думает о таких понятиях, как жилые дома и кварталы: Есть просто цели с координатами. Теперь у него впереди множество длинных разговоров с сотрудниками СБУ, – говорится в сообщении СБУ в Telegram. – Он будет отвечать за все свои зверства, как и тысячи других российских захватчиков, пришедших с войной на украинскую землю".

Как видно на видео, во время допроса Красноярцеву звонил командир по фамилии Губин.

Еще одно видео с российским пилотом опубликовал в Telegram нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Когда увидел все воочию, я охерел… Я когда увидел, бл...дь, что едут по улицам, как обычная жизнь, бл…дь, идет, где-то что-то взрывается. Я не могу так", – рассказал во время допроса Красноярцев.

Су-34 был сбит 5 марта силами противовоздушной обороны Украины в окрестностях Чернигова. По словам председателя Черниговской областной государственной администрации Вячеслава Чауса, российский самолет обстреливал жилые дома на Масанах.

Оба пилоты катапультировались, один погиб, Красноярцев пытался убежать, но его поймали, сообщил пресс-центр оперативного командования "Север".

"Не для сохранения ему жизни, а для международного трибунала за все преступления, которые его страна совершила против Украины и ее людей. За всех женщин, детей, мужчин, чьи жизни они унесли", – говорится в сообщении.