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Путин пригрозил, что будет считать страны, которые введут бесполетную зону над Украиной, участниками военного конфликта

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Путин публично прокомментировал войну в Украине
Путин публично прокомментировал войну в Украине
Фото: EPA

Президент РФ Владимир Путин пообещал, что будет рассматривать государства, которые решат закрыть небо над Украиной, как "участников вооруженного конфликта", а также заявил, что военные действия в Украине идут "по графику, как и запланировал Генштаб". Об этом он говорил во время встречи с сотрудницами "Аэрофлота" 5 марта, видео опубликовал в Telegram журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

"Сейчас мы слышим, что нужно сделать бесполетную зону над территорией Украины. Сделать это невозможно на самой территории Украины. Можно только с территории каких-то соседних государств. Но любое движение в этом направлении будет нами рассматриваться как участие в вооруженном конфликте той страны, с территории которой будут создаваться угрозы для наших военнослужащих. Мы в эту же секунду будем рассматривать их как участников военного конфликта. И уже все равно, какими там членами они являются... Членами, извините, каких организаций. Надеюсь, понимание этого есть и до этого не дойдет".

При этом он счел, что санкции против РФ "сродни объявлению войны", но, по его словам, "пока до этого не дошло".

Российский президент также заявил, что война в Украине, которую он называет "операцией", идет "просто по плану, по графику, все делается так, как и запланировал Генеральный штаб". Он выразил уверенность, что российская армия "решит все стоящие перед ней задачи". Кроме того, Путин уверен, что военную инфраструктуру в Украине уже "не всю, но частично" уничтожили, а работа по уничтожению систем ПВО "практически завершена".

По его словам, в боевых действиях со стороны России якобы участвуют только офицеры и контрактники, а "призывников нет ни одного". Призывать резервистов, утверждает Путин, не планируется, как и вводить в РФ военное положение.


Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

Потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Точное число пленных не озвучивалось. Россия в первые дни войны не признавала, что гибнут ее военные, 2 марта признала гибель 498 российских военнослужащих. Уничтожены сотни единиц российской военной техники, включая десятки самолетов и вертолетов.

2 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина просит НАТО закрыть небо над страной, а также рассматривает альтернативные механизмы обеспечения воздушной безопасности.

4 марта состоялась внеочередная встреча министров иностранных дел стран НАТО, в ней принял участие глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, он призвал Североатлантический альянс "действовать сейчас". "Не дайте Путину превратить Украину в Сирию", – обратился он к членам НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после встречи сказал, что НАТО не согласится на создание бесполетной зоны над Украиной, так как не хочет распространять войну за пределы страны.

"Единственный способ обеспечить бесполетную зону – отправить истребители НАТО в воздушное пространство Украины и обеспечивать бесполетную зону, сбивая российские самолеты. Если бы мы это сделали, это может вылиться в полномасштабную войну в Европе, в которую будут вовлечены еще больше стран, и это приведет к еще большим страданиям", – сказал Столтенберг. 

Советник главы ОП Михаил Подоляк сказал после этого, что Украина продолжит добиваться создания бесполетной зоны.

Президент Владимир Зеленский подверг жесткой критике отказ стран – членов НАТО ввести бесполетную зону в небе над Украиной и заявил, что Североатлантический альянс также будет нести ответственность за гибель украинцев.

Теги: Владимир Путин, авиация, ПВО, воздушное пространство, российская агрессия, война России против Украины, российские военные
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