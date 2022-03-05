Путин пригрозил, что будет считать страны, которые введут бесполетную зону над Украиной, участниками военного конфликта

"Сейчас мы слышим, что нужно сделать бесполетную зону над территорией Украины. Сделать это невозможно на самой территории Украины. Можно только с территории каких-то соседних государств. Но любое движение в этом направлении будет нами рассматриваться как участие в вооруженном конфликте той страны, с территории которой будут создаваться угрозы для наших военнослужащих. Мы в эту же секунду будем рассматривать их как участников военного конфликта. И уже все равно, какими там членами они являются... Членами, извините, каких организаций. Надеюсь, понимание этого есть и до этого не дойдет".

При этом он счел, что санкции против РФ "сродни объявлению войны", но, по его словам, "пока до этого не дошло".

Российский президент также заявил, что война в Украине, которую он называет "операцией", идет "просто по плану, по графику, все делается так, как и запланировал Генеральный штаб". Он выразил уверенность, что российская армия "решит все стоящие перед ней задачи". Кроме того, Путин уверен, что военную инфраструктуру в Украине уже "не всю, но частично" уничтожили, а работа по уничтожению систем ПВО "практически завершена".

По его словам, в боевых действиях со стороны России якобы участвуют только офицеры и контрактники, а "призывников нет ни одного". Призывать резервистов, утверждает Путин, не планируется, как и вводить в РФ военное положение.



