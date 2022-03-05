Пономарев об обещании выплатить $1 млн "за голову" Путина: Очень надеюсь, что к инициативе присоединятся те, у кого есть $1 млрд

"Просто я больше не могу, у меня больше нет", – сказал Пономарев.
Политик надеется, что его инициативу поддержат другие бизнесмены.
"Лиха беда начало. Я очень надеюсь, что к этому присоединятся те, у кого есть $1 млрд, и скажут, что они тоже готовы", – сказал Пономарев.
Журналистка спросила у собеседника, получил ли он обратную связь по этой теме.
"Скорее люди процитировали... Но очень много простых граждан, небогатых, пишут, что они добавляют свою тысячу или 5 тысяч, несколько десятков человек написали, что по $100 готовы добавить к этой сумме, лишь бы это произошло. Но еще раз я говорю, что я очень надеюсь сподвигнуть кого-то из больших ребят, чтобы они назвали большую, настоящую цифру. Но я говорил абсолютно серьезно. Во-первых, эти деньги у меня есть, во-вторых, я действительно готов, если это произойдет, вознаграждение выплатить", – сказал бывший депутат Госдумы.
2 марта Пономарев пообещал вознаграждение в размере $1 млн тому, кто передаст международному правосудию "живым или мертвым" Путина, "разыскиваемого за военные преступления против граждан Украины, а также за узурпацию власти и неоднократное грубое нарушение конституции Российской Федерации".
Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 28 детей. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины Владимир Зеленский в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
Потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Россия в первые дни войны не признавала, что гибнут ее военные, 2 марта признала гибель 498 российских военнослужащих.
Зеленский говорил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина.