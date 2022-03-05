Пономарев об обещании выплатить $1 млн "за голову" Путина: Очень надеюсь, что к инициативе присоединятся те, у кого есть $1 млрд

Пономарев: Во-первых, эти деньги у меня есть, во-вторых, я действительно готов, если это произойдет, вознаграждение выплатить Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Просто я больше не могу, у меня больше нет", – сказал Пономарев.

Политик надеется, что его инициативу поддержат другие бизнесмены.

"Лиха беда начало. Я очень надеюсь, что к этому присоединятся те, у кого есть $1 млрд, и скажут, что они тоже готовы", – сказал Пономарев.

Журналистка спросила у собеседника, получил ли он обратную связь по этой теме.

"Скорее люди процитировали... Но очень много простых граждан, небогатых, пишут, что они добавляют свою тысячу или 5 тысяч, несколько десятков человек написали, что по $100 готовы добавить к этой сумме, лишь бы это произошло. Но еще раз я говорю, что я очень надеюсь сподвигнуть кого-то из больших ребят, чтобы они назвали большую, настоящую цифру. Но я говорил абсолютно серьезно. Во-первых, эти деньги у меня есть, во-вторых, я действительно готов, если это произойдет, вознаграждение выплатить", – сказал бывший депутат Госдумы.

2 марта Пономарев пообещал вознаграждение в размере $1 млн тому, кто передаст международному правосудию "живым или мертвым" Путина, "разыскиваемого за военные преступления против граждан Украины, а также за узурпацию власти и неоднократное грубое нарушение конституции Российской Федерации".

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