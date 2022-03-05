Экс-депутат Госдумы РФ Пономарев вступил в Украине в тероборону

"Я записался в тероборону. Я ждал, что будет штурм Киева непосредственно в первый день, соответственно, я был на позициях", – сказал Пономарев.
Но позже вместе с соратниками он запустили проект "Утро февраля" – это страница в Facebook и YouTube-канал, – с помощью которого информирует россиян о происходящем в Украине.
"Почему "Утро февраля"? Февраль – потому, что началась война, ну еще и потому, что февралем закончилась Первая мировая и свергли самодержавие. Мы очень надеемся, что этим закончится и эта война тоже", – пояснил Пономарев.
Он убежден, что борьба на информационном фронте – это тоже составляющая войны и президент РФ Владимир Путин часто использует этот инструмент.
"Мне кажется, что [сейчас] это будет более полезно... Но если враг перейдет дальше в наступление – значит, вернемся к такому методу сопротивления", – сказал политик.
Пономарев дважды – в 2007-м и 2011 году – избирался депутатом Госдумы РФ по спискам партии "Справедливая Россия". Был единственным депутатом Госдумы, который голосовал против аннексии Крыма Россией в 2014 году. Летом 2014 года политик покинул РФ: вначале переехал в США, затем – в Украину.
В 2015 году против него возбудили уголовное дело о пособничестве в растрате средств инновационного центра "Сколково" (политик участвовал в его создании) и заочно арестовали. В 2016 году Госдума лишила Пономарева депутатского мандата. Официально – за "систематические прогулы заседаний, невыполнение рабочих обязанностей и утрату связи с избирателями".
В 2019 году получил украинское гражданство, сейчас живет в Киеве.
Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Жертвами российской агрессии по состоянию на 28 февраля стали 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. По состоянию на 4 марта погибло 28 детей.
Потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.
В связи с полномасштабным вторжением в Украину мировое сообщество наложило на РФ различные санкции и продолжает их расширять. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от международной межбанковской системы SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы, а многие международные компании заявили об уходе с российского рынка.
После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару.