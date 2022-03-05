Экс-депутат Госдумы РФ Пономарев вступил в Украине в тероборону

Пономарев заявил, что вернется в тероборону, если враг перейдет в наступление Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Я записался в тероборону. Я ждал, что будет штурм Киева непосредственно в первый день, соответственно, я был на позициях", – сказал Пономарев.

Но позже вместе с соратниками он запустили проект "Утро февраля" – это страница в Facebook и YouTube-канал, – с помощью которого информирует россиян о происходящем в Украине.

"Почему "Утро февраля"? Февраль – потому, что началась война, ну еще и потому, что февралем закончилась Первая мировая и свергли самодержавие. Мы очень надеемся, что этим закончится и эта война тоже", – пояснил Пономарев.

Он убежден, что борьба на информационном фронте – это тоже составляющая войны и президент РФ Владимир Путин часто использует этот инструмент.

"Мне кажется, что [сейчас] это будет более полезно... Но если враг перейдет дальше в наступление – значит, вернемся к такому методу сопротивления", – сказал политик.

Пономарев дважды – в 2007-м и 2011 году – избирался депутатом Госдумы РФ по спискам партии "Справедливая Россия". Был единственным депутатом Госдумы, который голосовал против аннексии Крыма Россией в 2014 году. Летом 2014 года политик покинул РФ: вначале переехал в США, затем – в Украину.

В 2015 году против него возбудили уголовное дело о пособничестве в растрате средств инновационного центра "Сколково" (политик участвовал в его создании) и заочно арестовали. В 2016 году Госдума лишила Пономарева депутатского мандата. Официально – за "систематические прогулы заседаний, невыполнение рабочих обязанностей и утрату связи с избирателями".

В 2019 году получил украинское гражданство, сейчас живет в Киеве.

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