Шендерович: Очереди из мировых инвесторов будут выстраиваться на восстановление украинских городов

"В перспективе, понятно, все с Украиной будет хорошо. Ясно, что Украина уже выиграла эту войну", – убежден Шендерович.

Главная причина этому – у президента РФ Владимира Путина не было целей в этой войне, продолжил публицист.

"Кроме мстительного маленького мозга, кроме карандышевского "Так не доставайся же ты никому!", кроме того, что он может размолотить авиацией, "Градами", действительно может размолотить украинские города... Он также может, всех убив, положив кучу собственного пушечного мяса и мирного населения, войти в эти города. И все. Представить себе Путина и сегодняшнюю имперскую Россию, которая контролирует эту территорию, уже совершенно невозможно. Они могут только уничтожить. Уничтожить людей, города... Но Украина, безусловно, выстоит. Очереди мировых инвесторов будут выстраиваться на восстановление ваших городов и инфраструктуры. Это будут очереди из миллиардеров! И все будет в порядке. Как принято говорить, запомните этот твит", – сказал Шендерович.

Он отметил, что года через три россияне будут пытаться попасть в Украину, "а никак не наоборот".

"Пейзаж российский будет гораздо печальней, чем украинский, через три года. Я говорю: три года – это среднесрочное планирование. Может, это будет раньше, может, чуть позже. Но речь не о десятилетиях. Речь о ближайшем историческом времени. Путин очень резко его ускорил своим безумием. Потому что это война одного маленького злобного мозга, одного оскорбленного самолюбия. Совершенно поразительно. Нас учат учебники истории, что обычно войны начинаются из каких-то экономических, политических, геополитических интересов. Нам объясняют, что внутри всего экономика, которая требует расширения... Но в данному случае это в чистом виде война одного озлобленного, ослабленного мозга, который не перенес публичной пощечины", – убежден публицист.

Шендерович считает, что Путин ошибся, когда начал требовать от Запада так называемых гарантий безопасности и выставлять ультиматумы.

"Это был просто плохой расчет. Его обманули. Ему сказали, что Запад прогнется. "[Канцлера Германии Ангелы] Меркель нет, эти все друг с другом собачатся, Европа слабая, Америке не до того. Прогнутся, никуда не денутся. Потерпят". И вдруг выяснилось, что это самая последняя капля. Вот есть 1000 капель. 999 – как ни в чем не бывало, а на тысячной переворачивается палка. Вот он докапался. Вдруг выяснилось, что Запад абсолютно един, динамичен, что он достал всех, что количество перешло в качество. Он ошибся. Ему ответили оплеухой на его ультиматум и на его вызов. И он не смог этого пережить", – считает публицист.

По его мнению, Украина из-за своего свободолюбия всегда была "ужасом" Путина и он хотел ее проучить, но целей в этой войне у него вообще нет.

"Вот немножко в холодную воду его окунуть, вытереть насухо и спросить: "Вова, какой план? План какой? Хорошо, ты разбомбил Киев, ты разбомбил Харьков. Твои орки вошли в города, ты победил. А дальше что?" А выяснится, что дальше ничего нет и не нужно. Он наказал – это все, что ему нужно. Ничего, кроме наказания, в его голове не было. С первых Майданов Украина была его ужасом. Эта злоба и месть являются горючим этой войны", – подчеркнул Шендерович.

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