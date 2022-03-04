Шендерович: Голова Путина – из имперского морозильника

Шендерович: Если бы Путин остановился на признании "ЛДНР", это могло бы длиться еще десятилетиями Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Шендерович сказал, что до последнего сомневался, решится ли Путин на открытую войну.

"Я все время говорил: "Рациональное говорит, что войны не будет", – но оговаривался каждый раз: "Мы не знаем, что в голове у этого человека". В голове у этого человека оказалось настоящее ледниковое мессианство. Там абсолютно ледниковый период, смерзшиеся куски мессианства в этой голове оказались. Из морозильника эта голова, из имперского морозильника. И мы убедились, что это на самом деле", – сказал публицист.

По его мнению, война между Россией и Украиной "в исторической смысле" не продлится "слишком долго".

"Я думаю, что Путин этой агрессией резко ускорил течение исторического времени. Если бы он остановился на признании "ЛДНР", это могло бы длиться еще десятилетиями. Действуя на нервы, дразня, угрожая и отползая... Это все до смерти могло быть", – считает Шендерович.

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