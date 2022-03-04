Шендерович: Голова Путина – из имперского морозильника

Шендерович сказал, что до последнего сомневался, решится ли Путин на открытую войну.
"Я все время говорил: "Рациональное говорит, что войны не будет", – но оговаривался каждый раз: "Мы не знаем, что в голове у этого человека". В голове у этого человека оказалось настоящее ледниковое мессианство. Там абсолютно ледниковый период, смерзшиеся куски мессианства в этой голове оказались. Из морозильника эта голова, из имперского морозильника. И мы убедились, что это на самом деле", – сказал публицист.
По его мнению, война между Россией и Украиной "в исторической смысле" не продлится "слишком долго".
"Я думаю, что Путин этой агрессией резко ускорил течение исторического времени. Если бы он остановился на признании "ЛДНР", это могло бы длиться еще десятилетиями. Действуя на нервы, дразня, угрожая и отползая... Это все до смерти могло быть", – считает Шендерович.
Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Жертвами российской агрессии по состоянию на 28 февраля стали 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. По состоянию на 4 марта погибло 28 детей.
Потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.
В связи с полномасштабным вторжением в Украину мировое сообщество наложило на РФ различные санкции и продолжает их расширять. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от международной межбанковской системы SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы, а многие международные компании заявили об уходе с российского рынка.
После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару.