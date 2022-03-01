Ходорковский, Каспаров, Гудков и еще ряд российских оппозиционеров создали антивоенный комитет РФ

Участники комитета считают, что высшее военно-политическое руководство РФ, которое причастно к вторжению РФ в Украину, должно быть объявлено военными преступниками. Они обращаются "ко всем настоящим патриотам России с призывом консолидироваться в борьбе с агрессивной диктатурой" президента РФ Владимира Путина, а к мировому сообществу – с требованием занять принципиальную позицию по отношению к нарушителям международного права.

"Антивоенный комитет России базируется на простом, но очень важном для нас принципе. Есть четкая разница между россиянами – недобровольными участниками путинских авантюр – и теми, кто осознанно помогает путинскому режиму в братоубийственной агрессии. Мы несем моральную ответственность за то, что не смогли предотвратить войну, что допустили вероломное нападение российских войск на соседнюю страну. Но непосредственные участники вторжения – разрабатывавшие план генералы и политическое руководство России – должны быть названы военными преступниками. Каждый из них в отдельности и все они вместе должны понести наказание за содеянное. Для совершенных ими преступлений не существует сроков давности и им должно быть воздано по заслугам, сколько бы долго миру и их жертвам ни пришлось этого ждать", – говорится в заявлении.

Кроме Ходорковского, его подписали политики Дмитрий Гудков, Гарри Каспаров, Владимир Кара-Мурза, экономисты Сергей Гуриев и Сергей Алексашенко, историк Юрий Пивоваров, журналист Евгений Киселев, предприниматели Борис Зимин и Евгений Чичваркин, писатель Виктор Шендерович.

Каспаров на следующий день в эфире радиостанции "Эхо Москвы", комментируя создание комитета, высказал мнение, что "путинский режим деградирует в РФ на протяжении 20 лет и тем не менее много в РФ людей, не согласных с режимом".

"Мне кажется, что надо фиксировать, что даже если нас сегодня меньшинство, то это все-таки люди, которые не принимали и не принимают режим, боролись с ним. И те, кто подписал это письмо, оказались за границей не по собственной воле. Это не призыв к чему-то. Это фиксация позиции", – сказал Каспаров.