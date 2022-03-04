Шендерович: Путин просто сожрал наше будущее. Русский, россиянин не будет ассоциироваться на протяжении многих десятилетий ни с чем, кроме этого ужаса

Шендерович считает, что сейчас весь мир наблюдает гибель империи – "это уже теперь точно, потому что еще никогда страна-изгой не побеждала остальной мир, а Россия стала изгоем, и именно сейчас – изгоем окончательным"

"Такого единения всего мира против одной страны как сосредоточия зла, я думаю, с середины 1940-х годов мир не знал. Поэтому, конечно, эта Россия обречена. Если говорить о дальнейшем, то, может быть, обречена не только эта Россия, но и Россия вообще, потому что [президент РФ Владимир] Путин просто сожрал наше будущее. Десятилетия нашего будущего, несколько поколений он сожрал. Русский, россиянин не будет ассоциироваться на протяжении многих десятилетий ни с чем, кроме этой мерзости и этого ужаса. И россияне будут платить по счетам. К сожалению, не только те, кто в этом прямо виноват", – сказал Шендерович.

Он предполагает, что как раз тем, кто прямо виноват в развязывании войны, удастся избежать ответственности.

"Как раз те, кто прямо виноваты, уже уплыли на своих яхтах, они уже откупаются и от вас, и от мира, как [российский миллиардер Роман] Абрамович. Вот уже и Абрамович – не путинский олигарх, а просто филантроп, голубь мира! Он подарил болельщикам "Челси" полуторамиллиардный долг, он помогает Украине. Он просто филантроп-душечка! Те, кто поумнее, откупаются... Они все сейчас, как у [российского прозаика Евгения] Шварца, "у меня мать – кузнец, отец – прачка, долой самодержавие!". С ними все будет более-менее в порядке. Ну утопят у кого-нибудь яхту, у другого – реквизируют, но не более того. А вот тот самый, прости Господи, глубинный народ, которого этой ерундой кормили, электорат Путина (фальшивый электорат Путина, на самом деле социологии нет в авторитарных странах) – он-то и будет сейчас платить", – прогнозирует публицист.

По его мнению, народ России еще не до конца это осознал и только начал платить цену за агрессию.

"Он пока только начинает догадываться, что придется заплатить. Он очень раздражен перебоями в работе банкоматов и очередями в IKEA. Но большинство из них даже не догадывается, что это только самое начало. Дай бог, чтобы оплата ограничилась только национальным унижением и экономическими бедствиями – новым уровнем нищеты и распада. Я боюсь, что не ограничится. Я прекрасно понимаю, что украинцы теперь и не согласятся, чтобы ограничилось. Я прекрасно понимаю чувства жителей сегодняшнего Харькова, или Киева, или Сум", – сказал Шендерович.

Он повторил заявление, которое сделал накануне в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Повторю: мне даже кажется непедагогичным, чтобы россияне не заплатили за это. Все-таки надо платить – за собственную леность, уют интеллектуальный, за то, что тебе было приятно думать, что кто-то думает за тебя, за ипотеку ценой унижения народов вокруг, за державное хамство, которое ты разделял и поддерживал, за то, что ты оставался телезрителем "Первого канала", когда это уже было совершенно неприлично. За все это будем платить", – сказал Шендерович.

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