Шендерович: Путин просто сожрал наше будущее. Русский, россиянин не будет ассоциироваться на протяжении многих десятилетий ни с чем, кроме этого ужаса

Шендерович считает, что сейчас весь мир наблюдает гибель империи – "это уже теперь точно, потому что еще никогда страна-изгой не побеждала остальной мир, а Россия стала изгоем, и именно сейчас – изгоем окончательным"
"Такого единения всего мира против одной страны как сосредоточия зла, я думаю, с середины 1940-х годов мир не знал. Поэтому, конечно, эта Россия обречена. Если говорить о дальнейшем, то, может быть, обречена не только эта Россия, но и Россия вообще, потому что [президент РФ Владимир] Путин просто сожрал наше будущее. Десятилетия нашего будущего, несколько поколений он сожрал. Русский, россиянин не будет ассоциироваться на протяжении многих десятилетий ни с чем, кроме этой мерзости и этого ужаса. И россияне будут платить по счетам. К сожалению, не только те, кто в этом прямо виноват", – сказал Шендерович.
Он предполагает, что как раз тем, кто прямо виноват в развязывании войны, удастся избежать ответственности.
"Как раз те, кто прямо виноваты, уже уплыли на своих яхтах, они уже откупаются и от вас, и от мира, как [российский миллиардер Роман] Абрамович. Вот уже и Абрамович – не путинский олигарх, а просто филантроп, голубь мира! Он подарил болельщикам "Челси" полуторамиллиардный долг, он помогает Украине. Он просто филантроп-душечка! Те, кто поумнее, откупаются... Они все сейчас, как у [российского прозаика Евгения] Шварца, "у меня мать – кузнец, отец – прачка, долой самодержавие!". С ними все будет более-менее в порядке. Ну утопят у кого-нибудь яхту, у другого – реквизируют, но не более того. А вот тот самый, прости Господи, глубинный народ, которого этой ерундой кормили, электорат Путина (фальшивый электорат Путина, на самом деле социологии нет в авторитарных странах) – он-то и будет сейчас платить", – прогнозирует публицист.
По его мнению, народ России еще не до конца это осознал и только начал платить цену за агрессию.
"Он пока только начинает догадываться, что придется заплатить. Он очень раздражен перебоями в работе банкоматов и очередями в IKEA. Но большинство из них даже не догадывается, что это только самое начало. Дай бог, чтобы оплата ограничилась только национальным унижением и экономическими бедствиями – новым уровнем нищеты и распада. Я боюсь, что не ограничится. Я прекрасно понимаю, что украинцы теперь и не согласятся, чтобы ограничилось. Я прекрасно понимаю чувства жителей сегодняшнего Харькова, или Киева, или Сум", – сказал Шендерович.
Он повторил заявление, которое сделал накануне в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
"Повторю: мне даже кажется непедагогичным, чтобы россияне не заплатили за это. Все-таки надо платить – за собственную леность, уют интеллектуальный, за то, что тебе было приятно думать, что кто-то думает за тебя, за ипотеку ценой унижения народов вокруг, за державное хамство, которое ты разделял и поддерживал, за то, что ты оставался телезрителем "Первого канала", когда это уже было совершенно неприлично. За все это будем платить", – сказал Шендерович.
Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Жертвами российской агрессии по состоянию на 28 февраля стали 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. По состоянию на 4 марта погибло 28 детей.
Потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.
В связи с полномасштабным вторжением в Украину мировое сообщество наложило на РФ различные санкции и продолжает их расширять. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от международной межбанковской системы SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы, а многие международные компании заявили об уходе с российского рынка.
После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару.