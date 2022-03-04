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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Президент точно не пойдет ни на какие уступки, которые могут унизить нашу борьбу за территориальную целостность и свободу – Подоляк

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Подоляк: Переговоры будут идти тяжело, но они будут идти
Подоляк: Переговоры будут идти тяжело, но они будут идти
Фото: Михаил Подоляк / Facebook

Позиция Украины в переговорах с государством-агрессором Россией жесткая и сильная, поэтому они могут быть непростыми. Об этом сказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк на пресс-конференции во Львове, которую транслировала пресс-служба Львовской областной государственной администрации.

Подоляк также сообщил, что Россия не хочет уступать своим принципам.

"Позиция России жесткая. Если бы она была мягкая, они бы не нападали на Украину. Но позиция верховного главнокомандующего [президента Украины Владимира Зеленского] и Украины в целом тоже жесткая, поэтому переговоры будут идти тяжело, но они будут идти", – рассказал Подоляк.

Он подчеркнул, что Зеленский не намерен идти на уступки России.

"Во-первых, на сегодняшний день позиция Украины очень сильная, усилена нашими западными партнерами. Во-вторых, президент Зеленский точно не пойдет ни на какие, подчеркиваю, ни на какие уступки, которые могут унизить нашу борьбу, которая ведется сегодня в Украине за ее территориальную целостность и свободу", – сказал Подоляк.

По его словам, президент "четко понимает все границы", на которые Украина может пойти, разговаривая с Российской Федерацией, и на которые не может.

Первый раунд переговоров состоялся 28 февраля в районе украино-белорусской границы. "Украинская и российская делегации провели сегодня первый раунд переговоров, основной целью которых было прекращение огня и боевых действий на территории Украины. Стороны определи ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения. Ради того, чтобы эти решения получили какие-то возможности имплементации в логистические решения, стороны уезжают для консультаций в свои столицы. И стороны обсудили возможность в ближайшее время проведения второго раунда переговоров, на которых эти темы получат конкретную практику развития", – заявлял после встречи Подоляк.

После второго раунда переговоров, который состоялся 3 марта, украинская делегация сообщила, что не получила результатов, на которые рассчитывала. Единственное, в чем стороны достигли понимания, – это совместное обеспечение гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения, а также для доставки медикаментов и пищевых продуктов в места наиболее ожесточенных боев.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. На 2 марта погиб 21 ребенок.

Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

По состоянию на 4 марта потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.

В связи с вторжением в Украину большинство стран присоединилось к санкционным мерам в отношении Москвы. Это привело к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.

Теги: Россия, Украина, оккупация, агрессия, вторжение, российская агрессия, война России против Украины, Офис президента Украины, Михаил Подоляк
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