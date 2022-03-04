Президент точно не пойдет ни на какие уступки, которые могут унизить нашу борьбу за территориальную целостность и свободу – Подоляк

Подоляк также сообщил, что Россия не хочет уступать своим принципам.
"Позиция России жесткая. Если бы она была мягкая, они бы не нападали на Украину. Но позиция верховного главнокомандующего [президента Украины Владимира Зеленского] и Украины в целом тоже жесткая, поэтому переговоры будут идти тяжело, но они будут идти", – рассказал Подоляк.
Он подчеркнул, что Зеленский не намерен идти на уступки России.
"Во-первых, на сегодняшний день позиция Украины очень сильная, усилена нашими западными партнерами. Во-вторых, президент Зеленский точно не пойдет ни на какие, подчеркиваю, ни на какие уступки, которые могут унизить нашу борьбу, которая ведется сегодня в Украине за ее территориальную целостность и свободу", – сказал Подоляк.
По его словам, президент "четко понимает все границы", на которые Украина может пойти, разговаривая с Российской Федерацией, и на которые не может.
Первый раунд переговоров состоялся 28 февраля в районе украино-белорусской границы. "Украинская и российская делегации провели сегодня первый раунд переговоров, основной целью которых было прекращение огня и боевых действий на территории Украины. Стороны определи ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения. Ради того, чтобы эти решения получили какие-то возможности имплементации в логистические решения, стороны уезжают для консультаций в свои столицы. И стороны обсудили возможность в ближайшее время проведения второго раунда переговоров, на которых эти темы получат конкретную практику развития", – заявлял после встречи Подоляк.
После второго раунда переговоров, который состоялся 3 марта, украинская делегация сообщила, что не получила результатов, на которые рассчитывала. Единственное, в чем стороны достигли понимания, – это совместное обеспечение гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения, а также для доставки медикаментов и пищевых продуктов в места наиболее ожесточенных боев.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. На 2 марта погиб 21 ребенок.
Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
По состоянию на 4 марта потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.
В связи с вторжением в Украину большинство стран присоединилось к санкционным мерам в отношении Москвы. Это привело к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.