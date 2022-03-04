Президент точно не пойдет ни на какие уступки, которые могут унизить нашу борьбу за территориальную целостность и свободу – Подоляк

Подоляк: Переговоры будут идти тяжело, но они будут идти Фото: Михаил Подоляк / Facebook

Подоляк также сообщил, что Россия не хочет уступать своим принципам.

"Позиция России жесткая. Если бы она была мягкая, они бы не нападали на Украину. Но позиция верховного главнокомандующего [президента Украины Владимира Зеленского] и Украины в целом тоже жесткая, поэтому переговоры будут идти тяжело, но они будут идти", – рассказал Подоляк.

Он подчеркнул, что Зеленский не намерен идти на уступки России.

"Во-первых, на сегодняшний день позиция Украины очень сильная, усилена нашими западными партнерами. Во-вторых, президент Зеленский точно не пойдет ни на какие, подчеркиваю, ни на какие уступки, которые могут унизить нашу борьбу, которая ведется сегодня в Украине за ее территориальную целостность и свободу", – сказал Подоляк.

По его словам, президент "четко понимает все границы", на которые Украина может пойти, разговаривая с Российской Федерацией, и на которые не может.

Первый раунд переговоров состоялся 28 февраля в районе украино-белорусской границы. "Украинская и российская делегации провели сегодня первый раунд переговоров, основной целью которых было прекращение огня и боевых действий на территории Украины. Стороны определи ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения. Ради того, чтобы эти решения получили какие-то возможности имплементации в логистические решения, стороны уезжают для консультаций в свои столицы. И стороны обсудили возможность в ближайшее время проведения второго раунда переговоров, на которых эти темы получат конкретную практику развития", – заявлял после встречи Подоляк.

После второго раунда переговоров, который состоялся 3 марта, украинская делегация сообщила, что не получила результатов, на которые рассчитывала. Единственное, в чем стороны достигли понимания, – это совместное обеспечение гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения, а также для доставки медикаментов и пищевых продуктов в места наиболее ожесточенных боев.