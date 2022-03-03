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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Завершился второй раунд переговров, Украина не получила результатов, на которые рассчитывала – Подоляк

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Подоляк (первый справа, на фото он с Резниковым и Точицким) высказал ожидание, что переговоры продолжатся "в самое ближайшее время"
Подоляк (первый справа, на фото он с Резниковым и Точицким) высказал ожидание, что переговоры продолжатся "в самое ближайшее время"
Фото: ЕРА

Второй раунд переговоров между Украиной и Россией завершился. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Его видеокомментарий опубликовала пресс-служба Верховной Рады в Telegram.

"Только что завершился второй раунд переговоров. К огромному сожалению, мы не получили результатов, на которые рассчитывали. Единственное, что я могу сказать, – обсудили достаточно подробно гуманитарный аспект. Потому что достаточно много городов сейчас в окружении. Там драматическая ситуация с продуктами питания, медикаментами", – сообщил Подоляк.

Он сообщил, что стороны договорились продолжить работу в третьем раунде переговоров "в максимально ближайшие сроки". 

Подоляк зачитал коммюнике, которое согласовали на переговорах. 

"Стороны достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения, а также для доставки медикаментов и продуктов питания в места наиболее ожесточенных боев с возможностью временного прекращения огня на период, когда будет осуществляться эвакуация в секторах, где она проводится. То есть не везде, а только в секторах, где будут находиться собственно сами гуманитарные коридоры, возможно, будет прекращение огня на время проведения эвакуации. С этой целью в самое ближайшее время будут организованы специальные каналы связи и взаимодействия и будут сформированы соответствующие логистические процедуры", – сообщил советник главы ОП.

Он высказал ожидание, что переговоры продолжатся "в самое ближайшее время". 

Первый раунд переговоров состоялся 28 февраля в районе украинско-белорусской границы. "Украинская и российская делегации провели сегодня первый раунд переговоров, основной целью которых было прекращение огня и боевых действий на территории Украины. Стороны определи ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения. Ради того, чтобы эти решения получили какие-то возможности имплементации в логистические решения, стороны уезжают для консультаций в свои столицы. И стороны обсудили возможность в ближайшее время проведения второго раунда переговоров, на которых эти темы получат конкретную практику развития", – заявлял после встречи Подоляк.

На второй раунд переговоров, кроме Подоляка, оправились глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий. Арахамия сообщал, что гуманитарные коридоры – это "программа-минимум" переговоров. Место встречи делегаций не раскрывали.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. На 2 марта погиб 21 ребенок.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

3 марта ВСУ сообщили о ликвидации с 24 февраля уже около 9 тыс. российских оккупантов, десятков самолетов, вертолетов, артиллерийских систем, сотен боевых бронемашин и другой техники.

В минобороны РФ 2 марта отчитались о 498 погибших российских военнослужащих. Свои потери в Украине российское командование признавало не с первых дней войны.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.

В связи с вторжением в Украину большинство стран присоединилось к санкционным мерам в отношении Москвы. Это привело к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: переговоры, Алексей Резников, гуманитарный коридор, Николай Точицкий, Давид Арахамия, Михаил Подоляк
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