Завершился второй раунд переговров, Украина не получила результатов, на которые рассчитывала – Подоляк

Подоляк (первый справа, на фото он с Резниковым и Точицким) высказал ожидание, что переговоры продолжатся "в самое ближайшее время" Фото: ЕРА

"Только что завершился второй раунд переговоров. К огромному сожалению, мы не получили результатов, на которые рассчитывали. Единственное, что я могу сказать, – обсудили достаточно подробно гуманитарный аспект. Потому что достаточно много городов сейчас в окружении. Там драматическая ситуация с продуктами питания, медикаментами", – сообщил Подоляк.

Он сообщил, что стороны договорились продолжить работу в третьем раунде переговоров "в максимально ближайшие сроки".

Подоляк зачитал коммюнике, которое согласовали на переговорах.

"Стороны достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения, а также для доставки медикаментов и продуктов питания в места наиболее ожесточенных боев с возможностью временного прекращения огня на период, когда будет осуществляться эвакуация в секторах, где она проводится. То есть не везде, а только в секторах, где будут находиться собственно сами гуманитарные коридоры, возможно, будет прекращение огня на время проведения эвакуации. С этой целью в самое ближайшее время будут организованы специальные каналы связи и взаимодействия и будут сформированы соответствующие логистические процедуры", – сообщил советник главы ОП.

Он высказал ожидание, что переговоры продолжатся "в самое ближайшее время".

Первый раунд переговоров состоялся 28 февраля в районе украинско-белорусской границы. "Украинская и российская делегации провели сегодня первый раунд переговоров, основной целью которых было прекращение огня и боевых действий на территории Украины. Стороны определи ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения. Ради того, чтобы эти решения получили какие-то возможности имплементации в логистические решения, стороны уезжают для консультаций в свои столицы. И стороны обсудили возможность в ближайшее время проведения второго раунда переговоров, на которых эти темы получат конкретную практику развития", – заявлял после встречи Подоляк.

На второй раунд переговоров, кроме Подоляка, оправились глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий. Арахамия сообщал, что гуманитарные коридоры – это "программа-минимум" переговоров. Место встречи делегаций не раскрывали.