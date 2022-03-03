Госдума соберется на внеочередное заседание 4 марта. В ОП предполагают, что в РФ введут военное положение

По его словам, 4 марта в 10.00 планируется провести дополнительное пленарное заседание, на котором Госдума "рассмотрит предложения правительства по поддержке граждан, регионов, экономики в целом".

Володин добавил, что 3 марта состоится заседание Совета Думы.

Как сообщил ТАСС источник в Госдуме, депутаты планируют позже провести еще два дополнительных пленарных заседания – 9 и 10 марта.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ранее сообщали, что на это заседании Госдума может принять военное положение в России.