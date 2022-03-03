ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Очень уставшие, едят раз в день, спят по три часа. Родственница работника ЧАЭС рассказала, в каких условиях живут заложники оккупантов

На территории станции сейчас находится около 300 граждан Украины
На территории станции сейчас находится около 300 граждан Украины 
Фото: Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС" / Facebook

Работники Чернобыльской атомной электростанции, которых 24 февраля взяли в заложники российские оккупанты, находятся в сложных условиях – спят по три часа, у них заканчивается еда, моющие средства. Об этом рассказала родственница одного из заложников в интервью радиокомпании "Голос Америки", опубликованном 3 марта.

Женщина живет в Германии, но находится на связи с родственником, ставшим заложником российских военных.

"В среду, 23 февраля, смена ЧАЭС, как обычно, отправилась на ночную смену. А утром в четверг мой близкий родственник позвонил по телефону и сказал, что там слышны взрывы и им сказали оставаться на станции", – рассказала Наталья.

Она сообщила, что сейчас на ЧАЭС находится 95 работников станции.

"Вместо 12-ти часов, которые обычно идет смена, они там более 144 часов выполняют свои обязанности. Работы много, то есть времени спать мало, учитывая, что это была ночная смена, а персонала там обычно минимум. Они очень устали, не ели, не спали, даже одежды чистой там нет, мыло, моющие средства заканчиваются, то есть нормальных условий там вообще нет", – отметила женщина.

Она также добавила, что на станции очень холодно. Заложникам приходится работать в зимней одежде. Родственник женщины спит на столе, закутанный в фуфайки.

По словам Натальи, работники ЧАЭС спят поочередно – по три часа.

Женщина также сообщила, что на станции заканчивается еда. Раньше заложников кормили дважды в день, теперь только один. И работники ЧАЭС, и бойцы Нацгвардии, и медперсонал, и оккупанты питаются, по ее словам,  в одной столовой.

Наталья рассказала, что все конфеты и печенье, которые были в кабинетах, уже съели.

После того, как на территории ЧАЭС побывали съемочные группы российского телевидения, исчезли работавшие на станции ранее мобильная связь и интернет.

Кроме того, на ЧАЭС большая потребность в специалистах и запчастях для приборов, отметила Наталья.

На территории станции сейчас находится около 300 граждан Украины – нацгвардейцы, медперсонал Славутической городской больницы, пожарные и 4 сталкера, которые попросили убежище, сообщает "Голос Америки".

В Минобороны России 26 февраля заявили о якобы достижении договоренности о совместном обеспечении безопасности на ЧАЭС силами ВДВ России и военнослужащими Нацгвардии. Но Государственная инспекция ядерного регулирования Украины сообщила по запросу радиостанции, что военная часть охранявшей объект Национальной гвардии была разоружена, а 150 нацгвардейцев находятся в плену.

Критическая ситуация на ЧАЭС и ядерная безопасность в Украине в условиях войны обсуждалась на заседании Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в среду, 2 марта.

Генеральный директор Рафаэль Гросси сообщил, что накануне получил письмо от Государственной инспекции ядерного регулирования Украины с просьбой о "немедленной помощи по обеспечению безопасности Чернобыльской АЭС и других ядерных объектов в стране". Гросси сказал, что они начали консультации по решению этого запроса, сообщает "Голос Америки".

Контекст:

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не сообщали). На 2 марта погиб 21 ребенок.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, по состоянию на утро 2 марта потери оккупантов составили 5840 человек ("Радіо Свобода" уточнило, что это общая статистика для погибших и раненых). Вечером в тот же день президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении упомянул о "почти 9000 убитых россиян". В то же время в РФ признают только 498 погибших российских военнослужащих и 1597 раненых.

Президент Украины сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". 2 марта Гаагский трибунал приступил к расследованию.

В первый день вторжения оккупанты захватили ЧАЭС и взяли в заложники персонал. "После жестокого боя наш контроль над чернобыльской площадкой потерян. Состояние объектов бывшей ЧАЭС, конфайнмента и хранилища ядерных отходов неизвестно", – сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По данным МВД, оккупационные войска вторглись в зону ЧАЭС со стороны Беларуси. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время обороны украинские военнослужащие "отдавали жизнь, чтобы трагедия 86-го года не повторилась".

25 февраля в зоне отчуждения ЧАЭС зафиксировали превышение контрольных уровней мощности дозы гамма-излучения, сообщила пресс-служба Госинспекции ядерного регулирования Украины. "Такие колебания показателей датчиков АСКРО специалисты экоцентра связывают с нарушением верхнего слоя почвы в результате движения большого количества тяжелой военной техники через зону отчуждения и поднятием в воздух загрязненной радиоактивной пыли", – отметили в ведомстве. В инспекции подчеркнули, что состояние ядерных установок и других объектов ЧАЭС остается без изменений.

Украина проинформировала МАГАТЭ о захвате ЧАЭС оккупантами, попросила агентство наложить санкции на атомные технологии РФ и провести международный аудит ядерных запасов, сообщило 26 февраля агентство "Интерфакс-Украина".

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мир России разрушается". Российские сценаристы написали открытое письмо
"Мир России – разрушается". Российские сценаристы написали открытое письмо
"Мы поддерживаем Украину". Twenty One Pilots отменили концерт в Москве
"Мы поддерживаем Украину". Twenty One Pilots отменили концерт в Москве
Российская модель Шейк призвала жертвовать деньги UNICEF и Красному Кресту в Украине
Российская модель Шейк призвала жертвовать деньги UNICEF и Красному Кресту в Украине
Михалок обратился к рок-музыкантам: Называйте вещи своими именами. Путин убийца!
Михалок обратился к рок-музыкантам: Называйте вещи своими именами. Путин – убийца!
Бадоева: Мое утро начинается с переклички мамы, папы, брата с женой и двумя маленькими детьми, друзей с одного вопроса: "Как вы, у вас тихо?"
Бадоева: Мое утро начинается с переклички мамы, папы, брата с женой и двумя маленькими детьми, друзей с одного вопроса: "Как вы, у вас тихо?"
Макаревич: Те, кто сегодня кричит "Ура!", просто не представляют своих ощущений, когда ракеты начнут падать на их города Москву, Питер
Макаревич: Те, кто сегодня кричит "Ура!", просто не представляют своих ощущений, когда ракеты начнут падать на их города – Москву, Питер
  Хор и оркестр Метрополитен-опера спели гимн Украины. Зал слушал стоя. Видео
  Хор и оркестр Метрополитен-опера спели гимн Украины. Зал слушал стоя. Видео
Ани Лорак: Я украинка, я мать, мои близкие сейчас в Украине под обстрелами, как и миллионы украинцев
Ани Лорак: Я украинка, я мать, мои близкие сейчас в Украине под обстрелами, как и миллионы украинцев
Писаренко россиянам: Нельзя называть это операцией. Это война. Настоящая война
Писаренко – россиянам: Нельзя называть это операцией. Это война. Настоящая война
"Русский военный корабль, иди на х...й!" Кто из украинских политиков лично взял в руки оружие в войне России против Украины. Фото. Видео
"Русский военный корабль, иди на х...й!" Кто из украинских политиков лично взял в руки оружие в войне России против Украины. Фото. Видео
Макс Чмерковский показал американским поклонникам последствия ракетного удара, который российские войска нанесли по Харькову
Макс Чмерковский показал американским поклонникам последствия ракетного удара, который российские войска нанесли по Харькову
"Я призываю остановиться". Ивлеева публично обратилась к руководству России с требованием прекратить войну в Украине
"Я призываю остановиться". Ивлеева публично обратилась к руководству России с требованием прекратить войну в Украине
"Граждане России, остановите войну". Макс Барских на обложках своих клипов в YouTube разместил обращение к жителям РФ
"Граждане России, остановите войну". Макс Барских на обложках своих клипов в YouTube разместил обращение к жителям РФ
"Вы будете гребаной Северной Кореей! Поднимите свои жопы и объединитесь!" Петрожицкая обратилась к россиянам и белорусам
"Вы будете гребаной Северной Кореей! Поднимите свои жопы и объединитесь!" Петрожицкая обратилась к россиянам и белорусам
"Мы посылаем вам любовь и молитвы о мире". Селин Дион восхитилась храбростью народа Украины
"Мы посылаем вам любовь и молитвы о мире". Селин Дион восхитилась храбростью народа Украины
Игги Поп, Imagine Dragons, Franz Ferdinand и другие рок-музыканты массово отменяют концерты в России
Игги Поп, Imagine Dragons, Franz Ferdinand и другие рок-музыканты массово отменяют концерты в России
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Никогда не прощу". Дочь Егоровой, поддержавшей Путина, показала, как прячутся в убежище ее сыновья (98653)
2
"Иди на х...й". Дочь Егоровой, поддержавшей Путина, обратилась к матери (73182)
3
"Не позорься, ради бога", "Какая же ты ссыкуха!" Ани Лорак возмутила сеть постом о войне России против Украины (53347)
4
Макаревич обратился к Путину: С кем останешься, государь? (36990)
5
"П...здуйте на х…й в свою Москву". Кошевой на камеру сжег флаг России и обратился к "кацапским оккупантам" (28546)
6
"Конченые тараканы. Вы просто ссыкливые крысы!" Мозговая высказалась о мужчинах-украинцах, убежавших от войны за границу или в западные области (19718)
7
"Русский военный корабль, иди на х...й!" Кто из украинских политиков лично взял в руки оружие в войне России против Украины. Фото. Видео (15522)
8
"Мир России – разрушается". Российские сценаристы написали открытое письмо (11847)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS