Очень уставшие, едят раз в день, спят по три часа. Родственница работника ЧАЭС рассказала, в каких условиях живут заложники оккупантов

Женщина живет в Германии, но находится на связи с родственником, ставшим заложником российских военных.
"В среду, 23 февраля, смена ЧАЭС, как обычно, отправилась на ночную смену. А утром в четверг мой близкий родственник позвонил по телефону и сказал, что там слышны взрывы и им сказали оставаться на станции", – рассказала Наталья.
Она сообщила, что сейчас на ЧАЭС находится 95 работников станции.
"Вместо 12-ти часов, которые обычно идет смена, они там более 144 часов выполняют свои обязанности. Работы много, то есть времени спать мало, учитывая, что это была ночная смена, а персонала там обычно минимум. Они очень устали, не ели, не спали, даже одежды чистой там нет, мыло, моющие средства заканчиваются, то есть нормальных условий там вообще нет", – отметила женщина.
Она также добавила, что на станции очень холодно. Заложникам приходится работать в зимней одежде. Родственник женщины спит на столе, закутанный в фуфайки.
По словам Натальи, работники ЧАЭС спят поочередно – по три часа.
Женщина также сообщила, что на станции заканчивается еда. Раньше заложников кормили дважды в день, теперь только один. И работники ЧАЭС, и бойцы Нацгвардии, и медперсонал, и оккупанты питаются, по ее словам, в одной столовой.
Наталья рассказала, что все конфеты и печенье, которые были в кабинетах, уже съели.
После того, как на территории ЧАЭС побывали съемочные группы российского телевидения, исчезли работавшие на станции ранее мобильная связь и интернет.
Кроме того, на ЧАЭС большая потребность в специалистах и запчастях для приборов, отметила Наталья.
На территории станции сейчас находится около 300 граждан Украины – нацгвардейцы, медперсонал Славутической городской больницы, пожарные и 4 сталкера, которые попросили убежище, сообщает "Голос Америки".
В Минобороны России 26 февраля заявили о якобы достижении договоренности о совместном обеспечении безопасности на ЧАЭС силами ВДВ России и военнослужащими Нацгвардии. Но Государственная инспекция ядерного регулирования Украины сообщила по запросу радиостанции, что военная часть охранявшей объект Национальной гвардии была разоружена, а 150 нацгвардейцев находятся в плену.
Критическая ситуация на ЧАЭС и ядерная безопасность в Украине в условиях войны обсуждалась на заседании Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в среду, 2 марта.
Генеральный директор Рафаэль Гросси сообщил, что накануне получил письмо от Государственной инспекции ядерного регулирования Украины с просьбой о "немедленной помощи по обеспечению безопасности Чернобыльской АЭС и других ядерных объектов в стране". Гросси сказал, что они начали консультации по решению этого запроса, сообщает "Голос Америки".
Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не сообщали). На 2 марта погиб 21 ребенок.
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, по состоянию на утро 2 марта потери оккупантов составили 5840 человек ("Радіо Свобода" уточнило, что это общая статистика для погибших и раненых). Вечером в тот же день президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении упомянул о "почти 9000 убитых россиян". В то же время в РФ признают только 498 погибших российских военнослужащих и 1597 раненых.
Президент Украины сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". 2 марта Гаагский трибунал приступил к расследованию.
В первый день вторжения оккупанты захватили ЧАЭС и взяли в заложники персонал. "После жестокого боя наш контроль над чернобыльской площадкой потерян. Состояние объектов бывшей ЧАЭС, конфайнмента и хранилища ядерных отходов неизвестно", – сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
По данным МВД, оккупационные войска вторглись в зону ЧАЭС со стороны Беларуси. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время обороны украинские военнослужащие "отдавали жизнь, чтобы трагедия 86-го года не повторилась".
25 февраля в зоне отчуждения ЧАЭС зафиксировали превышение контрольных уровней мощности дозы гамма-излучения, сообщила пресс-служба Госинспекции ядерного регулирования Украины. "Такие колебания показателей датчиков АСКРО специалисты экоцентра связывают с нарушением верхнего слоя почвы в результате движения большого количества тяжелой военной техники через зону отчуждения и поднятием в воздух загрязненной радиоактивной пыли", – отметили в ведомстве. В инспекции подчеркнули, что состояние ядерных установок и других объектов ЧАЭС остается без изменений.
Украина проинформировала МАГАТЭ о захвате ЧАЭС оккупантами, попросила агентство наложить санкции на атомные технологии РФ и провести международный аудит ядерных запасов, сообщило 26 февраля агентство "Интерфакс-Украина".