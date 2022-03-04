Санкции против РФ не будут сняты, пока последний российский солдат не покинет территорию Украины – депутат Европарламента

"То, что мы видим в Украине, – российская агрессия только усиливается. Российская сторона бомбит и разрушает украинские города, она убивает невинных людей, пытаясь захватить всю Украину. С учетом этого я вижу только один путь: санкции должны быть усилены, и я уверен, они будут усилены. Поэтому любые разговоры об ослаблении, смягчении или отсрочке санкций – это принятие желаемого за действительное. И я могу сказать вам, что это не на повестке дня, и российская сторона должна проснуться и принять эту реальность", – заявил политик.
Он напомнил, что Евросоюз не отзывал и не отменял свои санкции по Крыму, поскольку он до сих пор находится под оккупацией.
"У нас есть очень четкая политика: пока хоть один российский солдат и оккупационная власть находится и остается на украинской земле, мы не можем снять никаких санкций. Москва должна это ясно понимать, и российское общество должно это ясно понимать. Дело не только в правительстве, российское общество должно столкнуться с новой реальностью: что им не рады в Европе и им не рады в цивилизованном мире", – сказал европарламентарий.
Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
В связи с полномасштабным вторжением в Украину на Россию мировое сообщество наложило на РФ различные санкции и продолжает их расширять. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к Путину чиновников и их детей.
После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от международной межбанковской системы SWIFT.
Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.
После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару.