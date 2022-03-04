Подоляк: Никогда ранее ни одно государство не пыталось шантажировать бойней под атомной станцией

Михаил Подоляк: Возможно, у наших партнеров есть некоторое недопонимание того, что делает Россия Фото: пресс-служба Офиса президента

"Возможно, у наших партнеров есть некоторое недопонимание того, что делает Россия. А Россия воюет с умышленным нарушением всех конвенций, законов и правил войны, стараясь причинить максимальный ущерб объектам украинской критической инфраструктуры, гражданской инфраструктуре, обычным людям. Чтобы вызвать максимальные панические настроения. Российское командование не могло не знать, чем угрожает Украине и, если говорить откровенно, целой Европе масштабная танковая атака, направленная против Запорожской атомной станции. Крупнейшей, кстати, АЭС в Европе. Последствия, риски, объемы разрушений – все было продумано россиянами заранее. То есть буквально каждый российский военный, задействованный в этой атаке, прекрасно понимал все возможные последствия. И это нужно учитывать, пытаясь понять мотивы действий россиян в Украине", – сказал Подоляк.

Советник главы Офиса президента Украины подчеркнул, что шантаж ядерной катастрофой недопустим и Россия должна понести за это максимальную ответственность.

"Россия сознательно шантажирует мир ядерной катастрофой. Никогда ранее ни одно государство не пыталось шантажировать бойней под атомной станцией, ведя боевые действия. Любой выстрел из танка, любое попадание ракеты или авиабомбы по станции может привести к чудовищной катастрофе. Запорожская АЭС – самая большая атомная станция в Европе. Если там случится непоправимое, это будет минимум в шесть раз страшнее, чем Чернобыль. Президент [Владимир] Зеленский всю сегодняшнюю ночь находился на связи с лидерами стран-партнеров. Все – абсолютно все – поддержали Украину и шокированы действиями России. Мы призываем мир к немедленному усилению санкций против России. Если государство шантажирует мир ядерной катастрофой, оно должно понести максимальную ответственность", – резюмировал он.