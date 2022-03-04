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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк: Никогда ранее ни одно государство не пыталось шантажировать бойней под атомной станцией

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Михаил Подоляк: Возможно, у наших партнеров есть некоторое недопонимание того, что делает Россия
Михаил Подоляк: Возможно, у наших партнеров есть некоторое недопонимание того, что делает Россия
Фото: пресс-служба Офиса президента

Если на Запорожской атомной станции, площадку которой обстреливали из артиллерии и потом захватили российские оккупанты, произойдет авария, это будет минимум в шесть раз страшнее, чем авария на Чернобыльской АЭС 1986 года, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Об этом 4 марта изданию "ГОРДОН" сообщили в ОП.

"Возможно, у наших партнеров есть некоторое недопонимание того, что делает Россия. А Россия воюет с умышленным нарушением всех конвенций, законов и правил войны, стараясь причинить максимальный ущерб объектам украинской критической инфраструктуры, гражданской инфраструктуре, обычным людям. Чтобы вызвать максимальные панические настроения. Российское командование не могло не знать, чем угрожает Украине и, если говорить откровенно, целой Европе масштабная танковая атака, направленная против Запорожской атомной станции. Крупнейшей, кстати, АЭС в Европе. Последствия, риски, объемы разрушений – все было продумано россиянами заранее. То есть буквально каждый российский военный, задействованный в этой атаке, прекрасно понимал все возможные последствия. И это нужно учитывать, пытаясь понять мотивы действий россиян в Украине", – сказал Подоляк. 

Советник главы Офиса президента Украины подчеркнул, что шантаж ядерной катастрофой недопустим и Россия должна понести за это максимальную ответственность.

"Россия сознательно шантажирует мир ядерной катастрофой. Никогда ранее ни одно государство не пыталось шантажировать бойней под атомной станцией, ведя боевые действия. Любой выстрел из танка, любое попадание ракеты или авиабомбы по станции может привести к чудовищной катастрофе. Запорожская АЭС – самая большая атомная станция в Европе. Если там случится непоправимое, это будет минимум в шесть раз страшнее, чем Чернобыль. Президент [Владимир] Зеленский всю сегодняшнюю ночь находился на связи с лидерами стран-партнеров. Все – абсолютно все – поддержали Украину и шокированы действиями России. Мы призываем мир к немедленному усилению санкций против России. Если государство шантажирует мир ядерной катастрофой, оно должно понести максимальную ответственность", – резюмировал он.

Контекст:

Запорожская АЭС расположена на берегу Каховского водохранилища. Ежегодно станция, имеющая шесть энергоблоков, генерирует пятую часть общегодового производства электроэнергии в Украине, сообщается на сайте "Энергоатома". 

Еще 26 февраля советник главы МВД Украины Вадим Денисенко сообщал, что российские военные подошли к Энергодару и разместили "Грады", направленные в том числе на Запорожскую АЭС.

3 марта российские захватчики обстреляли Энергодар и смогли проникнуть в город. Ночью 4 марта власти города заявили, что оккупанты обстреливают станцию и что там начался пожар. Позднее стало известно, что россияне попали в первый энергоблок.

Под утро на АЭС сообщили, что боевые действия возле станции прекратились, уровень радиационного фона находится в пределах нормы. Эту же информацию регулятор передал Международному агентству по атомной энергии. Украина сообщила МАГАТЭ, что пожар на АЭС не затронул основное оборудование, "персонал станции принимает меры по ликвидации последствий", рассказали в организации

"Энергоатом" обратился к мировому сообществу и предупредил, что обстрелы энергоблоков Запорожской АЭС из тяжелого оружия – это "строгое нарушение ядерной и радиационной безопасности крупнейшего в Европе ядерного объекта, что может привести к тяжелым и трагическим последствиям для всего мира". 

Президент Украины Владимир Зеленский записал экстренное видеообращение, в котором призвал мир "проснуться" и отреагировать на действия России. "Ни одна страна, кроме России, никогда не обстреливала атомные энергоблоки. Впервые в нашей истории – в истории человечества – государство-террорист прибегло и к ядерному террору, – заявил президент. – Украина – это 15 атомных блоков. Если будет взрыв – это конец всем, конец Европе. Это эвакуация Европы. Только немедленные действия Европы могут остановить российские войска". 

Это вторая АЭС в Украине, которую атакуют российские оккупанты. 24 февраля, в первый день вторжения, они захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал.

4 марта утром пожар на Запорожской АЭС был ликвидирован украинскими спасателями.

Площадка АЭС захвачена военными силами Российской Федерации.

"Персонал работает на своих рабочих местах, оперативный персонал контролирует состояние энергоблоков и обеспечивает их эксплуатацию согласно требованиям технологических регламентов безопасной эксплуатации. Также производятся обходы для идентификации всех повреждений на площадке", – сообщила Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.

Регулятор отметил, что из шести энергоблоков атомной станции работает только четвертый, его мощность – 690 МВт. На энергоблоках №2, №3, №5 и №6 расхолаживаются ядерные установки.

"Кроме шести энергоблоков, на площадке Запорожской АЭС находится хранилище отработанного ядерного топлива, повреждение которого в результате обстрелов приведет к радиоактивному выбросу", – подчеркнули в госинспекции.

Теги: Россия, санкции, радиация, АЭС, Запорожская АЭС, шантаж, война России против Украины, Михаил Подоляк, российские военные, российские оккупанты
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