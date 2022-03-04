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04 марта, 2022
 
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Макаревич: Война кончится, города отстроят. А ненависть останется. Ко всем нам. Я надеюсь, наш президент учел это в своем плане?

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Макаревич: Каждый день в душах жителей Украины зреет праведная ненависть
Макаревич: Каждый день в душах жителей Украины зреет праведная ненависть
Фото: Андрей Макаревич / Facebook

Российский музыкант Андрей Макаревич 3 марта в Facebook опубликовал пост против войны РФ в Украине.

"Каждый день в результате "спецоперации" гибнут люди – солдаты, гражданские, дети. Но есть еще одно: каждый день в душах жителей Украины зреет праведная ненависть – какого черта эти люди вломились в наш дом, бомбят наши города и села, убивают наших близких? Я сейчас не о мифической обкуренной хунте, не о фашистах и бандеровцах – я о каждом жителе Украины. Война кончится, города отстроят. А ненависть останется. Ко всем нам.  Я надеюсь, наш президент учел это в своем плане?" – написал он.
https://www.facebook.com/makarevichav/posts/5784338464916282

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о так называемой "специальной военной операции" российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – "демилитаризация и денацификация Украины".

После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, начали сообщать о звуках взрывов.

Около 5.00 вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия применяет реактивные системы залпового огня "Град".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

По состоянию на вечер 24 февраля, по информации президента, погибли 137 украинских военнослужащих, ранены 316. Но враг тоже несет серьезные потери. По состоянию на 25 февраля уничтожено 80 танков, семь вертолетов, 10 самолетов, 20 крылатых ракет и более 100 автомобилей. Также уничтожено более 2800 человек личного состава вооруженных сил РФ.

О введении санкций против России заявили СШАЕвросоюзКанада и Великобритания.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, оружие, взрыв, санкции, война, Андрей Макаревич, раненые, дети, украинцы, демилитаризация, спецоперация, военнослужащий, президент, музыкант, обращение
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