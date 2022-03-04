Ефросинина: Уже девять тысяч тел ваших мужчин лежат на наших землях, и их в лучшем случае сжигают

Ефросинина: В России могут ввести военное положение – это военно обяжет всех гражданских Фото: mashaefrosinina / Instagram

"В России могут ввести военное положение – это военно обяжет всех гражданских. Максимальный репост на русскую аудиторию. Смотреть до конца!" – попросила она.

Ефросинина обратилась к россиянкам с призывом не допустить того, чтобы у них диктаторским приказом забрали мужчин "на верную смерть".

"С введением военного положения в России ваши дети обречены на безотцовщину! Уже 9 тыс. тел ваших мужчин лежат на наших землях, и их в лучшем случае сжигают. Но вам о них точно никогда не расскажут – у вас даже заблокирован канал поиска пропавших солдат!" – заявила она.

Телеведущая поделилась телефонами горячей линии для родственников российских солдат и офицеров: +380894201860, +380894201861, +380894201862.

"Украина и здесь более жалостлива к вам", – отметила она.

Также телеведущая опубликовала ролики, в которых российские солдаты, попавшие в украинский плен, общаются с матерями и делают заявления на камеру с призывами не идти воевать в Украину, рассказывают о кремлевской пропаганде и опровергают ее.