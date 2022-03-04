Ефросинина: Уже девять тысяч тел ваших мужчин лежат на наших землях, и их в лучшем случае сжигают

"В России могут ввести военное положение – это военно обяжет всех гражданских. Максимальный репост на русскую аудиторию. Смотреть до конца!" – попросила она.
Ефросинина обратилась к россиянкам с призывом не допустить того, чтобы у них диктаторским приказом забрали мужчин "на верную смерть".
"С введением военного положения в России ваши дети обречены на безотцовщину! Уже 9 тыс. тел ваших мужчин лежат на наших землях, и их в лучшем случае сжигают. Но вам о них точно никогда не расскажут – у вас даже заблокирован канал поиска пропавших солдат!" – заявила она.
Телеведущая поделилась телефонами горячей линии для родственников российских солдат и офицеров: +380894201860, +380894201861, +380894201862.
"Украина и здесь более жалостлива к вам", – отметила она.
Также телеведущая опубликовала ролики, в которых российские солдаты, попавшие в украинский плен, общаются с матерями и делают заявления на камеру с призывами не идти воевать в Украину, рассказывают о кремлевской пропаганде и опровергают ее.
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Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о так называемой "специальной военной операции" российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – "демилитаризация и денацификация Украины".
После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, начали сообщать о звуках взрывов.
Около 5.00 вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия применяет реактивные системы залпового огня "Град".
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
По состоянию на вечер 24 февраля, по информации президента, погибли 137 украинских военнослужащих, ранены 316. Но враг тоже несет серьезные потери. По состоянию на 25 февраля уничтожено 80 танков, семь вертолетов, 10 самолетов, 20 крылатых ракет и более 100 автомобилей. Также уничтожено более 2800 человек личного состава вооруженных сил РФ.
О введении санкций против России заявили США, Евросоюз, Канада и Великобритания.