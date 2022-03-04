Центробанк РФ ввел 30-процентную комиссию на покупку валюты физлицами

В центробанке заявили, что эта мера должна выровнять конкурентные условия между банками и брокерами, поскольку "банки имеют возможность использовать спред между курсом покупки и продажи валюты".
Распоряжение не касается обмена валюты в банках и относится только к операциям на бирже.
Купив $1 в приложении одного из брокеров утром 3 марта за 116,5 руб., корреспондент "Медузы" заплатил почти 35 руб. комиссии.
Издание отмечает, что раньше комиссия на операции с валютой на бирже составляла "десятые или сотые доли процента".
В связи с вторжением в Украину и последовавшими за этим санкциями российский рубль обвалился до исторических минимумов: так, доллар стоит больше 114 руб., евро – 125 руб.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. На 2 марта погиб 21 ребенок.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
3 марта ВСУ сообщили о ликвидации с 24 февраля уже около 9 тыс. российских оккупантов, десятков самолетов, вертолетов, артиллерийских систем, сотен боевых бронемашин и другой техники.
В минобороны РФ 2 марта отчитались о 498 погибших российских военнослужащих. Свои потери в Украине российское командование признавало не с первых дней войны.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.
В связи с вторжением в Украину большинство стран присоединилось к санкционным мерам в отношении Москвы. Это привело к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.