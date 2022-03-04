Центробанк РФ ввел 30-процентную комиссию на покупку валюты физлицами

В центробанке заявили, что эта мера должна выровнять конкурентные условия между банками и брокерами, поскольку "банки имеют возможность использовать спред между курсом покупки и продажи валюты".

Распоряжение не касается обмена валюты в банках и относится только к операциям на бирже.

Купив $1 в приложении одного из брокеров утром 3 марта за 116,5 руб., корреспондент "Медузы" заплатил почти 35 руб. комиссии.

Издание отмечает, что раньше комиссия на операции с валютой на бирже составляла "десятые или сотые доли процента".

В связи с вторжением в Украину и последовавшими за этим санкциями российский рубль обвалился до исторических минимумов: так, доллар стоит больше 114 руб., евро – 125 руб.