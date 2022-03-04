"Непригодна для инвестиций". Западные биржи останавливают торги российскими ценными бумагами

В частности, Лондонская фондовая биржа объявила о приостановке торгов акциями 27 российских и связанных с Россией компаний. В их число входят "Сбербанк", "Роснефть" и "Газпром", крупнейшая российская горнодобывающая компания "Северсталь" и золотодобывающая компания "Полюс".

Этот шаг был сделан "в свете рыночных условий и для поддержания упорядоченных рынков", говорится в заявлении LSE.

В заявлении американской финансовой компании MSCI отмечается, что российские компании будут исключены из всех индексов как "непригодные для инвестиций".

MSCI заявляет, что решение принято в связи с "несколькими недавними негативными событиями, которые привели к существенному ухудшению доступности российского фондового рынка для международных инвесторов до такой степени, что он не соответствует требованиям о доступности рынка для развивающихся рынков".